FC Thy krigede vigtigt point hjem og indhentede Brøndby

Maja tog i Bauhaus for at købe ind til sit eget selvmord: I dag hjælper hun andre med psykisk sygdom I tre uger troede Maja Vestergaard Kristiansen, at hun var den kvindelige udgave af Jesus. Tiden på den lukkede blev det uundgåelige lavpunkt efter flere år med sorte og destruktive tanker, der var tæt på at tage livet af hende. I dag er hun tilbage i psykiatrien, men i en helt anden rolle