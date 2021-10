FC Thy krigede vigtigt point hjem og indhentede Brøndby

FODBOLD:Kvinderne fra FC Thy-ThistedQ måtte søndag eftermiddag nøjes med 0-0 på hjemmebane mod FC Nordsjælland i Gjensidige Kvindeligaen. Et resultat, der betyder, at thyboerne kommer á point med Brøndby på tredjepladsen.

202 tilskuere så thyboerne være det klart bedste hold i første halvleg - uden at få udbetaling for overtaget.

- Der synes jeg, at vi var det klart bedste hold og spillede rigtig stærkt. Men efter pausen tabte vi lidt momentum, samtidig med at Nordsjælland steppede op og pressede os, hvilket vi også må anerkende. Men vi krigede den hjem og holdt nullet, og det er også en kvalitet, siger cheftræner Allan Drost til klubbens Facebook-side.

Brøndby tabte denne weekend 0-1 til topholdet HB Køge, og det betyder, at både de gule fra vestegen og de stribede fra Thy står noteret for 19 point for 11 kampe.

FC Thy-ThistedQ skal i aktion igen på fredag, hvor rækkens nummer to fra Fortuna Hjørring venter i en svær udekamp.