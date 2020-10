FC Thy-kvinder skuffede fælt foran eget publikum

FODBOLD:Efter en god sæsonstart, der blandt andet bød på en sejr over Fortuna Hjørring, er det i den grad blevet hverdag for FC Thy/ThistedQ i Gjensidige Kvindeligaen.

Lørdag gik thyboerne sejrsløse fra banen for ottende ligakamp i steg, da bundholdet AGF vandt 3-1 på Sparekassen Thy Arena.

I en forfærdelig første halvleg scorede gæsterne tre gange på 10 minutter og afgjorde reelt kampen med 3-0-føringen ved pausen. Sarah Dyrehauge Hansen fik reduceret på et straffespark 20 minutter før slutfløjtet, men derved blev det.

FC Thy/ThistedQ dumper med nederlaget ned på sjettepladsen i Gjensidige Kvindeligaen, og dermed sidder de på det yderste mandat til slutspillet.

Midt i al modgangen kan thyboerne dog glæde sig over, at der stadig er hele syv points luft til AGF under stregen. Samtidig kan holdet se frem til en pokalkvartfinale i november på hjemmebane mod FC Nordsjælland.