FC Thy snublede i nøglekamp for bronze

FODBOLD:FC Thy-ThistedQ kunne søndag eftermiddag have spillet sig forbi Brøndby og op på tredjepladsen i Gjensidige Kvindeligaens slutspil, men de snublede på hjemmebane og halter fortsat to point efter bronzen.

Kolding IF vandt 3-1 på Sparekassen Thy Arena og dermed blev sydjyderne inviteret ind i medaljekampen, da de pludselig kun er ét point efter thyboerne i tabellen.

Gæsterne kom foran allerede efter 12 minutters spil af søndagens kamp i Thisted, da Ea Rasmussen rettede en afslutning fra kanten af feltet af foran keeper Maja Bay Østergaard til 1-0.

Koldings føring var ikke ufortjent, men efter en times spil slog hjemmeholdet til. Malene Sørensen blev spillet fri i dybden, og hun tog en fint træk uden om målmanden, der fejede benene væk under FC Thy-spilleren. Straffesparket blev Matilde Kjeldgaard sat til at sparke, og hun udlignede til 1-1 med et yderligt spark helt ude ved roden af stolpen.

Gæsterne fra Kolding er i fremgang, og det gik søndag ud over FC Thy-ThistedQ. Foto: Lars Pauli

Thyboernes glæde ved at være tilbage i kampen varede dog kun halvandet minut. Et indlæg blev afvist af FC Thy-forsvaret, men ved kanten af straffesparksfeltet stod Solveig Andersen parat, og herfra helflugtede hun utageligt Kolding foran 2-1.

Nu var FC Thy-ThistedQ presset i offensiven, og det gav bagslag i det 81. minut. Sofie Karsberg løb fra midten af banen fra forsvarsspilleren Michelle Sandfeld og udplacerede siden en ikke helt sagesløs Maja Bay Østergaard i målet til 3-1.

Næste opgave for thyboerne bliver en ren nordjysk duel mod Fortuna Hjørring på udebane fredag 6. maj. De to hold mødes også ugen efter i pokalfinalen - ligeledes i Hjørring.

Der resterer fire runder af slutspillet.

FC Thy/ThistedQ - Kolding IF 1-3 Fodbold, Gjensidige Kvindeligaen, slutspil

Mål: 0-1 Ea Rasmussen (13. minut), 1-1 Matilde Kjeldgaard (straffe, 61. minut), 1-2 Solveig Andersen (63. minut), 1-3 Sofie Karsberg (81. minut)

