Se billederne: FC Thy spiller sig i pokalsemifinalen efter vildt målshow i første halvleg

FODBOLD:Der var én, der var to, der var tre, der var fire, der var fem...

Sådan lyder starten på en kendt børnesang, men de 15 ord kunne også snildt beskrive det målshow, som FC Thy - Thisted Q og FC Nordsjælland underholdte med i første halvleg af lørdagens kvartfinale i Sydbank Kvindepokalen.

Gæsterne fra FC Nordsjælland kom bedst fra start og var efter 19 minutter foran 2-0. Men et kynisk hjemmehold fuldførte et flot comeback og var bare et kvarter senere foran med 3-2, som også blev kampens slutresultat.

FC Thy - Thisted Q er dermed i pokalsemifinalen, hvor Odense Q venter på udebane.

Opgøret åbnede i et højt tempo med flere gode aktioner fra begge hold.

Det stod hurtigt klart, at FC Thy over vinteren har arbejdet på at rykke spillet og presset længere frem på banen under holdets nye cheftræner, Allan Drost, og det gav flere gange gevinst.

Men først var det nordsjællænderne, som lynede et par gange.

Efter et kvarter sparkede Ashley Lynn Riefner gæsterne i front, og bare fem minutter senere kunne Camilla Kur Larsen udbygge føringen til 2-0 efter et kæmpe forsvarskiks i Thy-defensiven.

Det var et tydeligt rystet hjemmehold, men mål ændrer som sagt fodboldkampe. Og det var netop medicinen for de nødstedte thyboer.

FC Thy kombinerede sig efter godt 20 minutter flot forbi den nordsjællandske defensiv. Ved baglinjen fandt Rikke Dybdahl en helt fri Lotte Bak Christensen, som sikkert sparkede bolden ind til 1-2.

Scoringen sparkede værterne et par gear op. Spillet blev mere sammenhængende og presset blev timet korrekt. FC Thy lugtede blod.

Det var netop det høje pres, som fire minutter senere bragte FC Thy på omgangshøjde.

Thy-angriberen Malene Sørensen var forudseende, opsnappede bolden i nordsjællændernes opbyggende spil og kunne sparke bolden over udeholdets målvogter.

FC Thy - Thisted Q - FC Nordsjælland 3-2 (3-2) Mål: 0-1 Ashley Lynn Riefner (14. minut), 0-2 Camilla Kur Larsen (19. minut), 1-2 Lotte bak Christensen (minut), 2-2 Malene Sørensen (26. minut), 3-2 Rikke Dybdahl (35. minut) FC Thy-Thisted Q’s opstilling (4-4-2): Maja Østergaard - Nadia Søderberg (Olivia Bergmann, 84. minut), Line Saustrup, Signe Damsgaard, Agnete Marcussen - Beate Marcussen, Camilla Nielsen, Sarah Dyrehauge, Lotte Bak Christensen (Malene Hedegaard, 69. minut) - Rikke Dybdahl, Malene Sørensen (Sarah Mikkelsen, 84. minut) VIS MERE

Små 10 minutter senere var det endnu engang et par gode kombinationer, som resulterede i, at Rikke Dybdahl med et træk forbi målvogteren sikkert kunne lægge bolden i kassen til 3-2.

Dermed var kampen på bare et kvarter vendt fuldstændigt på hovedet. De resterende 10 minutter af første halvleg kastede overraskende - kampens udvikling taget i betragtning - ingen scoringer af sig.

Denne tendens fortsatte efter pausen. De to hold havde yderst svært ved at kreere chancer.

Malene Sørensen friløber var dog en undtagelse. Angriberen fik efter bare tre minutter muligheden for at score sit andet mål, men placerede sin afslutning for yderligt.

FC Thy havde derfra helt kontrol over kampen. Thyboerne var generelt det farligste hold på bolden, mens de defensivt lukkede helt ned for FC Nordsjælland.

Udeholdet jagtede i slutminutterne det udlingende mål, som kunne sende kampen i forlænget spilletid. Nordsjællænderne forsøgte at finde løsningerne på at bryde den nordvestjyske defensiv ned, men hjemmeholdet afværgede gæsterne forsøg gang på gang.

Semifinalen mod Odense Q bliver spillet 20. marts