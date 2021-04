FC Thy-Thisted Q jagter revanche i pokalfinalen: - De her kampe har deres eget liv

FODBOLD:Sarah Dyrehauge huserer som midtbanespiller hos FC Thy-Thisted Q.

Store bededag er hun iblandt de spillere, der skal spille mod Brøndby IF i kvindernes pokalfinale.

I den forgangne sæson nåede FC Thy-Thisted Q også frem til pokalfinalen, men tabte på hjemmebane til FC Nordsjælland.

I år er FC Thy-Thisted Q igen på hjemmebane i pokalfinalen, når Lerpytter danner ramme om sæsonens pokalfinale mod de blå-gule fra Vestegnen.

- Pokalfinalen sidste sæson sidder stadig i os alle. Der er både gode minder forbundet med den kamp, for det var en stor oplevelse, men desværre tabte vi jo finalen, siger 26-årige Sarah Dyrehauge.

- Stemningen er god i truppen, og vi tror på, at vi kan levere en overraskelse, tilføjer midtbanespilleren.

I weekenden tabte FC Thy til netop Brøndby IF, men denne kamp foregår i et andet regi, og det har også noget at sige, mener hun.

- De her pokalkampe har jo deres eget liv, men vi ved, at Brøndby er en hård modstander. Vi har dog også vores styrker, som vi kan lukrere på. Det gælder særligt vores omstillinger, som vi har også trænet i, siger Sarah Dyrehauge.

Selvom der igen må komme tilskuere på stadion, er det ikke nogen udpræget hjemmebanefordel, der venter FC Thy, mener hun.

- Vi er jo på hjemmebane, men Brøndby er mere hærdede, når det kommer til de her kampe, hvor resultatet skal afgøres samme dag, slutter Dyrehauge.

Og det har hun ret i. Siden kvindernes pokalfinale blev indført i 1992 har Brøndby IF løftet pokaltrofæet 11 gange. FC Thy endnu har den oplevelse til gode.

Pokalfinalen fløjtes i gang klokken 15.00 på Lerpytter Stadion.