FC Thy-Thisted Q-keeper stod flot landskamp

ODENSE:Over 4000 tilskuere var på plads på Nature Energy Park i Odense for at se de bedste danske fodboldkvinder i kamp mod et stærkt japansk landshold. Kampen var en af de sidste muligheder for at lægge billet ind på en plads i Danmarks VM-trup, og her gjorde Maja Bay Østergaard god reklame for sig selv.

FC Thy-Thisted Q-keeperen var eneste repræsentant fra en nordjysk klub i den danske startopstilling. Hun blev ikke sat på de helt store prøver undervejs, men det blev til en håndfuld gode redninger, og en lang række sikre indgreb fra thyboernes keeper.

I en ganske lige første halvleg var der ingen scoringer, men med et lille kvarter tilbage af træningskampen kom Danmark i front. Det skete via et japansk selvmål fra Moeka Minami, der stærkt presset af Janni Thomsen sendte bolden i eget net.

Kort før tid var Maja Bay Østergaard en tur i græsset og fik behandling for noget, der lignede en knæskade, men hun var dog i stand til at fuldføre kampen og fik dermed sit clean sheet.

Danmark spiller sin første VM-kamp mod Kina den 22. juli i Perth.