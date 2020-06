FC Thy-Thisted Q kom bedst fra land i Aarhus

FODBOLD:De første kampe i Gjensidige Kvindeliga blev lørdag spillet efter en lang corona-pause, og for FC Thy-Thisted Q blev det til en drømmestart med en 3-1-sejr på udebane over VSK Aarhus.

For cheftræner Torben Overgaard var det enormt spændende at komme tilbage i kamp igen, og han er mere end tilfreds med det, han så på banen lørdag eftermiddag.

- Vi spillede en rigtig god første halvleg, og i perioder var der faktisk kun et hold på banen. Vi fik kombineret os godt igennem og havde flere store chancer, men fik kun scoret et enkelt mål, fortæller han.

I anden halvleg dalede det spillemæssige niveau en smule, og kampen blev mere lige, men kvinderne fra Thy-Thisted fandt både fight og vilje frem, og så fandt de også frem til den skarphed, som de ikke kunne finde i første halvleg. Sarah Dyrehauge hamrede bolden i kassen hele tre gange i løbet af kampens 90 minutter.

Efter dagens resultat er thyboerne hoppet op på en tredjeplads, og selvom de næste kampe bliver svære, så er der et lille håb om at kunne hive en bronzemedalje med hjem til klubben.

- Vi har en målsætning om at holde fast i den fjerdeplads, vi startede på, men vi har da en lille drøm om, at vi måske kunne være heldige og få en bronzemedalje, siger cheftræneren.

Og med dagens resultat ligger det faktisk i deres egne hænder. De ligger ét point foran FC Nordsjælland, som lørdag tabte til Fortuna Hjørring, men Toben Overgaard ved også godt, at det langt fra bliver nemt at holde fast i en tredjeplads.

- Vi mangler fire rigtig hårde kampe, men hvis vi kan levere en indsats som i dag, så kan det også være, at vi kan gå ud og overraske. Jeg tror stadig, at vi er et hold, som de andre undervurderer en smule, fortæller Torben Overgaard.