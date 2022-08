FC Thy-Thisted Q kom i mesterlære

THISTED:0-4 var et på flere måder retvisende billede af styrkeforholdet mellem FC Thy-Thisted Q og det forsvarende mesterhold HB Køge.

Det nye sjællandske storhold i dansk kvindefodbold bragte sig foran med 1-0 efter et kvarter, og så kiggede man sig ellers ikke over skulderen. Der var ganske enkelt klasseforskel på de to hold. Bedst udpenslet ved den skarphed, som de to hold udviste i hver ende af banen. FC Thy-Thisted Q var nemlig ikke uden chancer i kampen, men de blev på ingen måde forvaltet med samme kvalitet, som HB Køge-spillerne formåede at gøre, når de fik chancen.

Særligt målet til 2-0 ved Cecilie Fløe var af høj individuel kvalitet. Hun beviste igen, at hun er det største talent lige nu 3F Kvindeligaen.

0-2 ved pausen virkede allerede som en reel afgørelse af kampen, hvilket blev blev endegyldigt, da HB Køge et kvarter efter pausen havde lukket og slukket til 4-0.

Thyboerne forsøgte ihærdigt at slå tilbage, men HB Køge viste stor klasse i alle aspekter af spillet. Når FC Thy-Thisted Q viste tænder, så havde HB Køge også den defensive kvalitet til at afvise hjemmeholdet.