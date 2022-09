FC Thy-Thisted Q overhaler Fortuna efter sikker sejr over oprykker

THISTED:Man kan altid diskutere, hvor sikker en sejr er, når cifrene lyder på 2-0, men FC Thy-Thisted Q's 2-0-sejr over Sundby hører til i kategorien for de ret sikre sejre. Der var reelt aldrig tvivl om kampens udfald, efter Malene Sørensen tidligt i opgøret headede bolden flot i kassen efter et fremragende indlæg fra navnesøster Malene Hedegaard.

Fra det punkt var det klart hjemmeholdet, der styrede slagets gang. Der var enkelte chancer til et til tider velspillende Sundby-hold, men i det store hele var FC Thy-Thisted Q, der skabte de fleste og største chancer.

Derfor burde thyboerne nok have ført med mere ende det ene mål, der var tilfældet ved pausen, men den situation fik Rikke Dybdahl ændret på fem minutter efter pausen, da hun via et kort aftræk fik sparket bolden i mål til 2-0.

Sejren kunne sagtens være blevet markant større til FC Thy-Thisted Q, men man formåede ikke at score mere end de to gange. Chancer var der ligesom i første halvleg ellers rigeligt af efter pausen.

Det er slående, hvor stærke Rikke Dybdahl og Malene Sørensen er i front hos FC Thy-Thisted Q. De to frontløbere bringer mindelser frem og Dwight Yorke og Andy Cole, der i 1999 viste, hvordan to angribere skal arbejde sammen på en fodboldbane. På samme måde er Dybdahl og Sørensen i stand til at skabe chancer ud af ingenting.

De to Thisted-Thy-spillere er ganske enkelt enestående gode. De to profiler bliver uden tvivl afgørende for, om FC Thy-Thisted Q for andet år i træk kan spille med i den sjove ende af tabellen.

Søndagens sejr betyder, at FC Thy-Thisted Q overhaler Fortuna Hjørring i tabellen, så det nu er thyboerne, der indtager tredjepladsen efter suveræne HB Køge og Brøndby.