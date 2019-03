FC Thy - Thisted Q slog fra sig i Brøndby

FODBOLD: Det er en gevaldig udfordring for FC Thy - Thisted Q, at holdet nu for første gang er med i slutspillet i kvindernes 3F-liga.

Og udfordringen blev ikke mindre af, at slutspillet blev indledt med en udekamp imod sæsonens helt suveræne tophold, Brøndby IF.

Det endte da også med det ventede nederlag, men holdet slog fint fra sig i kampen, der endte 3-1 til Brøndby.

- Men vi kan ikke tillade os at klage. I de første ti minutter af begge halvlege er vi sat meget under pres, men i de resterende 35 minutter på hver side af pausen spiller vi faktisk fint med. Taktikken var meget som senest, da vi mødte Brøndby, og vi tillod os igen at have den frækhed at holde to angribere fremme, og det gav os faktisk en del chancer på omstillinger, siger træner Torben Overgaard.

- Malene Sørensen brænder en friløber, da de stadig står 1-1, og i slutningen af første halvleg scorer hun faktisk til 1-1 på en identisk situation, men linjevogteren dømmer den offside, fortæller han.

Kampen blev spillet på kunststofbanen en kilometer fra Brøndbys klubhus.

- Så på den måde var der ikke så meget slutspilsstemning over det. Men det ved vi, at der kommer allerede i vores første hjemmekamp. Vi havde det højeste tilskuersnit i grundspillet, og det håber vi da på at kunne følge op på, siger træneren.