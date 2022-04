FC Thy/Thisted Q tabte for andet opgør i træk

FARUM:FC Thy/Thisted Q tabte fredag middag for anden gang i træk, da de havde taget turen til FC Nordsjælland. Opgøret endte med 2-0 til hjemmeholdet i en kamp, der sagtens kunne have endt anderledes.

- Vi får ikke scoret på vores muligheder, selvom vi egentlig spiller godt. Jeg snakkede med pigerne efter kampen, og vi var egentlig enige om, at vi var bedre i denne kamp, end vi var i de to kampe i pokalturnering, siger cheftræner for FC Thy/Thisted Q Peer Lisdorf med reference til pokalturneringen, hvor de besejrede FC Nordsjælland i begge opgør i semifinalen.

Nordvestjyderne havde chancerne, og de var samtidig uheldige med at få et lidt tyndt straffe imod sig, hvor Maja Bay i målet egentlig reddede på første forsøg, men sparket blev taget om, da Thy-målmanden angiveligt havde bevæget sig for tidligt frem fra stregen, og anden gang blev der scoret.

- Kun én ud af 100 dommere dømmer den, konstaterer cheftræneren om, at der skulle sparkes om.

Et af målene for Peer Lisdorf og holdet er at nå Brøndby på tredjepladsen, hvor der i øjeblikket er fem point op.

- Vi har kun fået ét point i slutspillet, men der er stadig kun fem point op til Brøndby på bronzepladsen, og det er stadig vores mål at nå den, og det kan være en god start med en sejr over dem i næste kamp, slutter Peer Lisdorf.

Opgøret mod Brøndby spilles 18. april i Brøndby.