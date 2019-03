FC Thy ThistedQ fortsat uden point

FODBOLD: FC Thy ThistedQ er fortsat uden point i 3F Ligaens slutspil. Lørdag tabte de på hjemmebane 0-1 til KoldingQ, der inden weekenden var næstsidst blandt de seks hold.

- Det var en af de kampe, hvor vi håbede på at kunne få point, hvis vi ramte dagen, siger Thisted-træner Torben Overgaard.

Foto: Martin Damgård

Første halvleg bød på konservativt spil fra begge lejre, og den bedste afslutning kom fra Thisteds Rikke Dybdahl, der dog måtte se den blive snuppet af Koldings målmand med en flot fodparade. Først 12 minutter inde i anden halvleg blev det til noget at lave for dem, der styrede måltavlen, da Kolding udnyttede en returbold til at bringe sig i front.

Koldings scoring blev startskuddet til, at kampen fik mere liv og offensivt engagement fra specielt Thisted, der i den sidste halve time kom frem til flere store muligheder for at udligne. Den største tilfaldt Rikke Dybdahl, der var et mulehår fra at udnytte et skarpt indlæg fra Malene Sørensen.

Foto: Martin Damgård

- Hvis hun havde haft en størrelse 45 i sko, så havde den været der. Vi formåede ikke at prikke den det sidste stykke ind over stregen, og så er det svært at få point, siger træner Torben Overgaard.