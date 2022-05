FC Thy tog stort skridt mod bronze, da Brøndby blev slået i målshow

FODBOLD:FC Thy - Thisted Q tog søndag eftermiddag en stor skalp i jagten på bronzemedaljerne i Gjensidige Kvindeligaen, da nordvestjyderne efter en vaskægte drømmestart besejrede Brøndby med 4-2.

Brøndby lagde fra start et massivt tryk på hjemmeholdet, men ud af ingenting kom FC Thy-topscoreren, Rikke Dybdahl, alene igennem og gjorde det til 1-0.

Bare to minutter senere var Beate Marcussen på pletten. Vibeke Andersen stod for det flotte forarbejde og spillede fra en position på baglinjen Beate Marcussen helt fri, der dermed fordoblede føringen.

Der gik igen bare to minutter, før FC Thy's drømmestart var en realitet. Efter samme opskrift som ved 2-0-målet spillede Vibeke Andersen denne gang Rikke Dybdahl fri. Angriberen kunne med en velplaceret afslutning bringe værterne foran med 3-0.

FC Thy-Thisted Q - Brøndby IF 4-2 (3-0) Mål: 1-0 Rikke Dybdahl (5. minut), 2-0 Beate Marcussen (7. minut), 3-0 Rikke Dybdahl (9. minut), 3-1 Malou Rylov (53. minut), 4-1 Malene Sørensen (58. minut), 4-2 Jennifer Einlykke (90. minut)

FC Thy-Thisted Q's hold (4-4-2): Maja Bay Østergaard - Michelle Sandfeld (Janni Vinther, 69. minut), Signe Damsgaard, Line Saustrup Kristensen, Agnete Marcussen - Beate Marcussen (Emilie Jepsen 86. minut), Matilde Kjeldgaard (Malene Yde Hedegaard, 68. minut), Camilla Nielsen, Vibeke Hedegaard Andersen - Rikke Dybdahl (Anna Lauritsen, 76. minut), Malene Sørensen (Lise Dissing, 76. minut) VIS MERE

Brøndby fik en stærkt start på anden halvleg, da Malou Rylov kunne prikke bolden i mål på et tidligt indlæg, men FC Thy svarede igen bare fire minutter senere.

Naja Bahrenscheer i Brøndby-målet blev fanget på mellemhånd i feltet, og så kunne Malene Sørensen med en følt afslutning lobbe bolden over keeperen og i mål til 4-1.

Kort før tillægstiden fik gæsterne pyntet på resultatet. Jennifer Einlykke sparkede efter en hjørnesparkskombination og lidt klumpsil bolden ind til 2-4.

Med sejren rykker FC Thy op på tredjepladsen med ét point ned til Brøndby IF og Kolding IF, mens FC Nordsjælland har tre point op til thyboerne. Der resterer to spillerunder i Gjensidige Kvindeligaen.