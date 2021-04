FC Thy-træner: En surrealistisk følelse at stå med guldet om halsen

FODBOLD:Det var formentlig de færreste, der havde forestillet sig, at FC Thy-Thisted Q skulle skrive sig ind i historiebøgerne med en pokaltriumf mod de mangedobbelte pokalvindere fra Brøndby IF.

Ikke desto mindre var det lige netop, hvad der skete store bededag på Lerpytter i Thisted.

FC Thy-Thisted Q vandt nemlig klubbens første titel i form af en sejr i finalen i Sydbank Kvindepokalen.

- Det er helt surrealistisk, at vi kan stå her med en guldmedalje om halsen, efter at have slået Brøndby i en finale. Det er et notorisk finalehold, som har vundet pokalen hele 11 gange, og som har for vane at vinde de afgørende kamp, siger den noget chokerede Allan Drost om den sensationelle triumf.

FC Thy/ThistedQ spillede fredag eftermiddag for andet år i træk pokalfinale på hjemmebanen Sparekassen Thy Arena. Denne gang var modstanderen topholdet Brøndby. Foto Henrik Louis

Hurtige og effektive omstillinger banede vejen for sejren, mens der ikke blev levnet meget til Brøndbys offensiv.

Det var præcist, hvad thyboerne gik efter, fortæller holdets træner.

- Gameplanen kørte som smurt. Vi vidste godt, at hvis vi pressede Brøndby på en bestemt måde, så ville de slå nogle duelbolde. Vi vidste også, hvor de ville komme fra, og det havde vi en relativ klar plan for, siger Allan Drost.

En kæmpe sensation

FC Thy-Thisted Q var inden kampen undertippede, men finalesejren er et resultat af det gode fundament, der er skabt i klubben.

- Det er klart, at det er en kæmpe sensation, og det her er kulminationen på noget af det hårde arbejde, pigerne og jeg har lagt i optakten, men i virkeligheden også den base, der er skabt for længe siden af det tidligere trænerteam, forklarer Allan Drost.

- Det er grunden til, at vi kan gå ind og bygge videre på det gode fundament og egentlig, at vi kan stå her med en guldmedalje om halsen. Det er også værd at anerkende og huske på, tilføjer han.

Foto: Henrik Louis

Selvom FC Thy-Thisted Q nu kan kalde sig pokalvindere, skal klubben stadig bevare det værdisæt, der har båret dens eksistens siden stiftelsen i 2017.

- Pokaltriumfen skal ikke gøre, at vi kan tiltrække bedre spillere. Vi har en stor tro på, at vores værdier kan bære os langt. Vi behandler spillerne godt og kerer os om de unge mennesker, som vi giver et trygt og udviklende læringsmiljø.