FC Thy-træner ser topholdstakter

FODBOLD:Fredag led FC Thy Thisted Q et nederlag til Fortuna Hjørring trods et tæt opgør mellem de nordjyske mandskaber. Med sejren rykkede vendelboerne op på tredjepladsen, som FC Thy ellers havde siddet på.

Det er dog en optimistisk cheftræner i Thisted, som holder på, at der skal være fokus på topplaceringerne i Gjensidige Kvindeligaen med fem kampe tilbage af grundspillet.

- Vi skal tage én kamp ad gangen og sørge for, at folk er friske. Men jeg er fortrøstningsfuld. Vi spillede lige op med Fortuna Hjørring og HB Køge de seneste kampe, så vi bider skeer med de bedste. Vi manglede lige det sidste over 90 minutter begge gange, men der har været gode perioder, fortæller cheftræner Peer Lisdorf.

Han sigter dermed efter at afrunde grundspillet i top-fire, som FC Thy Thisted Q fortsat indtager.

- Jeg har sagt til spillerne, at de skal se sig som et tophold og ikke kigge så meget nedad. Mange heroppe går meget op i, at man får nok point til at være med i slutspillet. Som vi præsterer, skal vi ikke frygte noget i bunden. Vi er et stærkt hold og skal have troen på egne evner, siger Lisdorf.

En af holdets store profiler, keeperen Maja Bay Østergaard, forventer også en bedre pointhøst, når modstanderne hedder AGF og Kolding de kommende uge. Dertil møder man også oprykkerne fra Sundby foruden FC Nordsjælland og Brøndby IF.

- Vi havde håbet på mere de sidste par kampe, men vi vidste godt, at de ville være svære. Nu kommer der nogle tættere kampe, og der skal vi bare være der i begge ender. Vi skal kunne stå imod i 90 minutter, siger Maja Bay Østergaard.