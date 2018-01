FC Thy vandt stor pris

FODBOLD: Naboklubberne er ikke rivaler, men nære samarbejdspartnere, der er med til at styrke den enkelte forenings arbejde med både bredde og elite. Det er kort fortalt, hvad vinderen af Danskernes Idrætspris 2017, FC Thy Piger, handler om. Bag initiativet står Nors BK, Thisted FC, Koldby/Hørdum IF, Frøstrup Hannæs IF og IF Nordthy.

Det er første gang, at prisen lander i Jylland, men det er andet år i træk, at vinderinitiativet er fodboldbaseret. Sidste år vandt FC Prostata fra København.

Med prisen, der blev overrakt til DR’s show SPORT 2017, modtager FC Thy Piger 100.000 kr. Danskernes Idrætspris blev præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.

Ideen bag FC Thy Piger opstod, da nogle personer syntes, at det var på tide at gøre noget for pigefodbolden i Thy - både for bredden og eliten. Udfordringen var, at der var for få piger i alle fem klubber. Løsningen var et større lokalt fællesskab og aktivitetsniveau omkring pigefodbolden. Der arrangeres nu fælles teknik- og kompetenceforløb udover den træning, pigerne i forvejen har i deres ’moderklubber’.

De fem klubber har nu et stærkt samarbejde og har alle fået medlemsfremgang. Initiativet har i praksis ’reddet’ pigefodbolden i denne del af Danmark, som er et af de mere tyndtbefolkede områder, og hvor der er 45 km mellem Frøstrup i nord til Hørdum i syd.

- Inden finalen, syntes vi, at vi med den store medieomtale allerede havde vundet. Det har været langt mere, end vi havde turdet håbe på. Og nu står vi så med prisen. Det er jo helt vildt, siger Heidi Gravesen, der både er holdleder i FC Thy Piger og sidder i fællesskabets samarbejdsudvalg.

Sammen med sportschef, Jannik Riis, og den 15-årige spiller, Emma Møller, modtog Heidi Graversen Danskernes Idrætspris på scenen i JYSKE BANK Boxen i Herning.

/ritzau/