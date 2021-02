FC Thy vil revanchere smertefuldt finalenederlag: - Nu skal vi selvfølgelig gå hele vejen

FODBOLD:FC Thy - Thisted Q led sidste år et smertefuldt nederlag til FC Nordsjælland i finalen i Sydbank Kvindepokalen. Hævnen var derfor sød, da thyboerne lørdag på Lerpyttervej i en medrivende kvartfinale sendte Nordsjælland ud af pokalturneringen.

Hjemmeholdet så ellers modløse ud, da gæsterne efter 20 minutter havde bragt sig foran med 2-0. Men 14 effektive minutter i midten af første halvleg vendte kampen på hovedet og viste sig at være nok for værterne.

- Det var godt nok en vild halvleg. Pigerne havde en super indstilling, og det er sgu flot, at de løftede sig efter sådan en start, lyder det fra cheftræner Allan Drost, der havde første kamp i spidsen for FC Thy, efter han blev præsenteret i vinterpausen.

Allan Drost har ikke meget godt at sige om indledningen, men et par taktiske justeringer ændrede kampen.

- Vores pres lå forkert, og vi var ikke ordenligt afstemte. Nordsjælland gjorde ondt på os ved at true os i nogle bestemste rum.

- Så vi gjorde kanterne bredere og den centrale midtbane mere kompakt. Det viste sig at være løsningen, for derefter fik meget bedre kontrol på kampen, siger han.

Smadret fysiske rekorder

FC Thy har opjusteret den fysiske stab og intensiveret den fysiske træning gennem vinteren. Det har resulteret i, at spillerne har smadret sine rekorder i de fysiske test.

- Vi har fokus på, at vi skal have et fysisk overskud, så vi også sent i kampene kan lægge et højt genpres. Jeg synes netop, at vi var dygtige til at stresse Nordsjælland til sidst i kampen, så de ikke fik lagt et pres på os til sidst.

Thy-træneren vil nu sætte alt ind på at vinde pokalen, som sidste år glippede til allersidst. Men i først omgang er fokus rettet mod ligaen.

- Nu når vi er så langt i pokalen, så skal vi selvfølgelig gå efter at gå hele vejen. Og så har vi på fredag sæsonens vigtigste kamp mod AaB. Så vi har fuldt fokus på den kamp, så vi kan blive en del af slutspillet.

Odense Q, der spiller i kvindernes 1. division, venter om en lille måned i semifinalen. Selvom fynboerne ligger en række under FC Thy, forudser Allan Drost en svær kamp.

- Odense er med afstand det bedste hold i 1. division. De har tabt mod de andre ligahold, når de har mødt dem, men aldrig med en stor margin. Så det er et dygtigt hold, som vi har stor respekt for, lyder det fra den debuterende cheftræner.