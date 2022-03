FC Thys kvinder er nu kun to sejre fra at gentage pokaltriumfen

FODBOLD:FC Thys ligahold har stadig mulighed for at forsvare den sensationelle pokaltitel fra 2021. Det krævede dog hårdt arbejde i lørdagens kvartfinale på udebane mod B93 fra Kvalifikationsrækken.

Michelle Sandfeld gjorde forskellen, da hun et kvarter inde i anden halvleg stod rigtigt placeret ved bagstolpen, hvor et hjørnespark dumpede ned for fødderne af thyboernes kantspiller.

I semifinalen venter nu FC Thy to opgør mod vinderen af kvartfinalen mellem Kolding IF og FC Nordsjælland, der først sluttede efter deadline for denne avis.

Søndag er det Fortuna Hjørrings tur til at skulle i aktion i Gjensidige Kvindepokalen, hvor de på udebane møder de evige rivaler fra Brøndby IF i kvartfinalen.

Vinderen af den kamp kan i semifinalen se frem til at skulle møde vinderen af kampen mellem OdenseQ og AGF.