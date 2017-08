FCK kikser Champions League-kvalifikation trods sejr

KØBENHAVN: FC København har fortsat til gode at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet to sæsoner i træk.

Onsdag aften vandt de danske fodboldmestre godt nok 2-1 over Qarabag fra Aserbajdsjan, men med samlet 2-2 går Qarabag videre til det guldrandede gruppespil på reglen om flest scorede udebanemål.

Københavnerne må i stedet nøjes med Europa Leagues gruppespil. Helt til det sidste var der dog mulighed for, at rollerne kunne byttes om. Men trods powerplay-lignende tilstande til sidst, fik FCK ikke scoret et forløsende tredje mål.

Kampbilledet var egentlig som forventet. Qarabag overlod frivilligt initiativet til FCK, som spillede alt for henholdende til at bringe udeholdets defensive i ubalance ofte nok.

Omvendt spillede Qarabag meget direkte, når holdet enkelte gange havde held med at erobre bolden. Halvfarligt blev det en enkelt gang allerede efter fire minutter, men Michael Lüftner stoppede angrebet med hånden og fik gult kort.

Langskudsforsøg fra Andrija Pavlovic og Kasper Kusk samt et forkølet hovedstød fra Nicolai Boilesen lignede længe de bedste FCK-forsøg i første halvleg, men kort før pausefløjt scorede Federico Santander.

Paraguayaneren havde selv tilkæmpet sig et frispark midt på banehalvdelen.

Bolden blev lagt ind i en blød bue, og Qarabag-målmand Ibrahim Sehic kom skævt ud. Santander ramte bolden med hovedet, og den sejlede ind i det tomme mål.

Mere kunne fantasiløse FCK ikke have forlangt at få ud af første halvleg.

Med 1-0 ville kampen gå i forlænget spilletid. Det virkede ingen af holdene dog indstillede på. Først pressede FCK på og kom til flere mindre muligheder, før Qarabag for første gang i kampen fik en god periode.

Først måtte Robin Olsen diske op med en stor redning efter et hovedstød fra spanieren Michel, men efter 63 minutter gik det galt for Olsen og co.

Opdækningen på frontløberen Dino Ndlovu svigtede, og selv om han syntes ude af balance, fik han afsluttet tilpas yderligt for Robin Olsen og udlignede til 1-1.

FCK var nu tvunget til at score to gange, og holdet smed straks spændetrøjen og satte fart på offensiven. Allerede tre minutter efter udligningen kom FCK igen foran.

Peter Ankersen fik upresset lov til at serve bolden ind i feltet, og her havde ingen øjnene på Andrija Pavlovic, der med største selvfølgelighed headede 2-1-målet i nettet.

De 21.222 tilskuere fik drama helt til det sidste. FCK fik lagt et tryk omkring feltet, men Andrija Pavlovic’ nærgående forsøg på vej ind i tillægstiden var det tætteste, FCK kom på Champions League.

I sekunderne efter slutfløjtet omringende FCK-spillerne kampens spanske dommer, som ifølge spillerne havde lagt for lidt tillægstid til de 90 minutter.

/ritzau/