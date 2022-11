FCK-møde er største kamp i karrieren

THISTED:Forventningens glæde er ikke til at tage fejl af hos Thisted FC. En af holdets profiler Jeppe Svenningsen er ikke i tvivl om, at det er en stor dag, som man har i vente, når pokalkampen mod FC København fløjtes i gang onsdag klokken 18 på Sparekassen Thy Arena.

- Det er stort for byen og for klubben, at vi kan byde FC København velkommen til pokalkamp i Thisted. Det er ikke noget, der sker hver dag. For mange er det her helt sikkert den største kamp i karrieren, siger Jeppe Svenningsen, der ikke lægger fingre imellem, når han skal beskrive perspektivet for kampen.

- FCK er kæmpe favorit, men hvis vi skal have en chance, skal vi have vores defensiv til at stå godt. Så må vi prøve at leve på nogle omstillinger, men der har vi også nogle gode spillere, så det skal være vores mulighed. Derudover skal FCK have en dårlig dag, mens vi skal have en rigtig god dag, siger Jeppe Svenningsen.

Der er ingen tvivl om, at der bliver sat sæsonrekord hvad tilskuere angår, og det endda med længder. Thisted og omegn er blevet ramt af fodboldfeber.

- Jeg glæder mig helt vildt til den her kamp. Det tror jeg, alle i klubben gør. Da det stod klart, at det var FCK, vi havde trukket, fik jeg hurtigt 15-20 beskeder, hvor temaet var: Husk lige nogle billetter til os. Det viser meget godt, at det er en stor kamp, siger Jeppe Svenningsen.

Den rutinerede forsvarsspiller kan se frem til at have ny træner på sidelinjen. Krzysztof Popczynski blev mandag opsagt som træner, og det bliver i stedet sportschef Peter Bechmann, der skal stå i spidsen for holdet resten af året.

- Det er aldrig sjovt, når en træner bliver fyret. Det er os som spillere, der bærer hovedansvaret for det. Vi har ikke præsteret godt nok, og jeg skal da være ærlig og sige, at det hjælper nok ikke vores muligheder mod FC København, at vi lige skifter træner op til kampen, siger Jeppe Svenningsen, der dog kunne mærke en bølge af ny energi skylle ind over holdet til mandagens træning, der var den første med Peter Bechmann i spidsen.

- Det kan godt være, at det har været for stor en omvæltning med de forskellige trænere. Nu har vi fået en ny træner, og det har givet noget ny energi, siger Jeppe Svenningsen.