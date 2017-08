FCN udspillede FCK og vandt 3-0

FARUM: FC Nordsjælland udnyttede FC Københavns Champions League-tømmermænd og slog mesterholdet med 3-0 søndag i Alka Superligaen.

Sejren blev sikret efter en flot indsats, og FCN topper nu ligaen med 18 point, mens Hobro følger efter med 14 point.

FCK derimod ligger på syvendepladsen med blot ni point efter sæsonens første syv runder.

FCK’s Peter Ankersen dummede sig med et rødt kort efter en time, mens Godsway Donyoh, Emiliano Marcondes og Ernest Asante scorede for FCN.

Mestrene har haft det svært i begyndelsen af sæsonen i ligaen. Fokus har i høj grad været på at forsøge at sikre adgang til gruppespillet i Champions League, hvilket glippede i onsdags.

Søndag skulle fokus så tilbage til ligaen, da FCN tog imod i Farum, hvor Kasper Hjulmands tropper havde hentet tre sejre i tre forsøg hidtil i sæsonen.

Det blev til fire sejre på stribe efter en helstøbt indsats af det unge FCN-hold, der spillemæssigt viste et højere niveau end gæsterne over 90 minutter.

Den første scoring kom efter en lille halv time, da Emiliano Marcondes lidt tilfældigt fik spillet Godsway Donyoh fri med hovedet. Donyoh svigtede ikke, og han bragede bolden i netmaskerne med en hård flugter.

Kort efter var Emiliano Marcondes selv på spil, da han lidt tilfældigt fik bolden i feltet. Efter et par træk sparkede han fladt bolden forbi Robin Olsen.

I anden halvleg gjorde FCK det sværere for sig selv, da Peter Ankersen fik et dumt rødt kort for at sparke Mads Pedersen ned i en situation, hvor der forinden var dømt frispark til FCK.

Med en mand i overtal havde FCN ingen problemer med at køre sejren hjem, og den blev endda cementeret af Ernest Asante syv minutter før tid, hvilket var Asantes syvende scoring i denne sæson. /ritzau/