Feher og AaB er i dialog om fremtiden

FODBOLD:Peter Feher lignede i begyndelsen af året blind passager i AaB’s daglige træning. Der var ikke mange opgaver til AaB’s assistenttræner, der i efterårets slutning var indsat som midlertidig cheftræner efter Jacob Friis’ afsked.

Det indtryk har ændret sig i den seneste halvanden måneds tid, og derfor er det måske mere realistisk at spekulere i en kontraktforlængelse til assistenttræneren, der har udløb til sommer.

- Min rolle er da blevet lidt anderledes i de seneste uger, men det ser jeg kun som en naturlig vinkel, siger Peter Feher.

AaB-assistenten har været dømt ude, men sådan er det ikke nødvendigvis længere.

- Jeg kan sige så meget, at vi er i dialog om fremtiden. Vi snakker sammen, men jeg har ikke travlt med at finde en afklaring, siger Peter Feher.

Den nuværende assistenttræner snakker altså med Inge André Olsen, men for Peter Feher er det ikke afgørende, at det lige bliver i næste uge, at man finder ud af, om han skal fortsætte i AaB efter sommerferien.

- Det handler først og fremmest om klubben og holdet lige nu. Det vigtigste er, at vi skal sikre os den syvendeplads, så vi kan komme til at spille om at komme ud i Europa. Alt andet bør komme i anden række lige nu. Vi skal holde fokus på den mulighed i de sidste kampe, og så må vi tage det andet, når tiden er inde til det, siger Peter Feher,

Der er ingen tvivl om, at Peter Feher har fået mere ansvar i de seneste uger, og det er en udvikling, som han også selv kan bekræfte, uden at det dog har vakt grund til undren hos hovedpersonen selv.

- Det er kun naturligt, at Martí (Cifuentes, red) har haft et ønske om at gøre tingene på sin måde. I takt med, at han har fået mere og mere kendskab til spillertruppen har det også været mere naturligt at uddelegere opgaverne i den daglige træning, siger Peter Feher.

På spørgsmålet om, hvorvidt han ønsker at fortsætte i AaB er der ikke meget at tage fejl af i talestrømmen fra Peter Feher.

- AaB er en storklub, og jeg er virkelig glad for at være i klubben. Jeg vil gerne fortsætte i AaB, men det er fair nok, hvis klubben ønsker at gå en anden vej. Det er en del af gamet, siger Peter Feher.

Peter Feher har en fortid som cheftræner i FC Helsingør og HIK. Inden da var han talenttræner i FC Nordsjælland, hvor han blandt andet har arbejdet sammen med Søren Krogh, der var medvirkende til, at Feher havnede i AaB sidste sommer.

Hvis ikke det bliver til en forlængelse med AaB vil Peter Feher givet være et varmt navn blandt sjællandske klubber, der har stor tiltro til hans trænerevner.