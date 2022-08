Fem AaB-spillere halter: Sådan går det med Lucas Andersen

FODBOLD:Der er tvivl om en håndfuld AaB-spillere frem mod søndagens superligakamp mod Brøndby på Aalborg Portland Park.

Lucas Andersen, Anders Hagelskjær og Kristoffer Pallesen, der alle måtte opgive at blive klar til den seneste kamp mod FC Nordsjælland (0-0), var onsdag fortsat sat udenfor holdets træning.

Trioen arbejdede i stedet med fysioterapeut Simon Enevoldsen, men efterfølgende åbnede Lucas Andersen op for, at han måske kan være tilbage allerede på søndag.

Anføreren vred om på sin højre ankel ved træningen i lørdags og missede af den grund kampen mod FCN.

- Jeg forsøgte at løbe på foden søndag formiddag, men det kunne jeg ikke rigtig. Det var selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kunne være med i kampen, men følelsen i dag er langt bedre. Så jeg har bestemt et håb om at kunne være med mod Brøndby på søndag, forklarer Lucas Andersen

- Forhåbentligt kan jeg træne en lille smule med torsdag, og så må vi se, hvordan anklen reagerer på det. Det er jo ikke første gang, at jeg prøver at vride om i min karriere, og det gør formentlig, at foden kan holde til lidt mere, uddyber han.

Onsdagens træning føjede i øvrigt yderligere et par AaB-navne til listen over muligt skadede spillere. Kantprofilen Allan Sousa fik et slag over den ene ankel, og brasilianeren udgik straks af træningen for at få is på.

Siden måtte Jakob Ahlmann også opgive at fuldføre træningen. Han fortrak til sidelinjen og lavede nogle udstrækninger, før han gik i omklædningsrummet.