Fem gode grunde til, at Aalborg bør slå GOG

AALBORG:Pointmæssigt er det dødt løb mellem Aalborg Håndbold og GOG, før de to danske topmandskaber lørdag genoptager HTH Herreligaen med et brag mod hinanden.

Det er reelt et udtryk for, at aalborgenserne har underpræsteret i en håndfuld kampe, mens fynboerne efter en åreladning af rutinerede profiler har overpræsteret overraskende godt.

Når alt kommer til alt, så har aalborgenserne det bedste hold, hvis man kigger spiller for spiller. Der skal som bekendt mere til for at vinde en håndboldkamp, men jeg kan komme i tanke om i hvert fald fem gode grunde til, at Aalborg Håndbold lørdag bør formå at sikre sig de to point mod GOG.

1. Målmandsposten

Simon Gade og Mikael Aggefors udgør en solid keeperduo hos Aalborg Håndbold, og de har begge stået med en højere redningsprocent i denne sæson end nogle af GOG's målmænd. Fynboernes førstekeeper, Tobias Thulin, har heller ikke brugt VM-slutrunden til at spille sig varm, for her stod han klart i skyggen af de to øvrige svenske keepere.

2. Det etablerede forsvar

Aalborg Håndbold har fået en genfødt og selvtillidsfyldt Henrik Møllgaard hjem fra VM-slutrunden, og alle deres øvrige forsvarsspecialister - inklusiv de tre stregspillere - har været hjemme og har trænet i klubben. Under forudsætning af, at aalborgenserne får løbet hurtigt retur, så bør en defensiv i topform kunne volde GOG en del problemer.

3. Playmaker-positionen

Hos GOG har Morten Olsen længe kæmpet med en skade, og den holdt også playmakeren ude af fynboernes eneste testkamp i januar. GOG's alternativer på positionen holder ikke samme niveau, mens Aalborg Håndbold kan stille med en frisk Felix Claar til at styre angrebsspillet. Desuden kan Aron Pálmarsson og Mikkel Hansen (der dog er tvivlsom lørdag) også på skift spille playmaker.

4. Den generelle bredde

Aalborg har dobbelt bemanding på rigtig mange positioner, og den samme bredde kan GOG ganske enkelt ikke mønstre. Kig for eksempel på fløjene, hvor duoerne Kristian Bjørnsen/Andreas Flodman og Sebastian Barthold/Buster Juul alle er etablerede ligaprofiler. Fynboerne er væsentlig mere ensporede med Oscar Vind og Jerry Tollbring på hver deres fløj.

5. Hjemmebanen

Aalborg Håndbold får 5000 tilskuere i ryggen, og de er bare bedst i eget hus, hvor de kun har haft ét udfald i ligasæsonen. Opbakningen giver dem optimale betingelser for at kunne overrumple og trykke fynboerne ekstra hårdt i alle spillets facer.