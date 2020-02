Fem mand mangler hos AaB i forårspremieren

AALBORG:Søndag går det løs for AaB i Superligaen, når holdet gæster Silkeborg på Jysk Park klokken 14 til det første af seks opgør, der afgør, om holdet skal ende med at kvalificere sig til Mesterskabsspillet for anden gang af fire mulige, siden Superligaen ændrede format.

Og selvom der i øjeblikket ikke er alvorlige langtidsskader i AaB-truppen, så er der alligevel fem navne, som Jacob Friis ikke kan have med i betragtningerne til premieren mod bundholdet.

Forsvarsspilleren Jores Okore har karantæne, og samtidig meldes forsvarsspillerne Kasper Pedersen, Patrick Kristensen og Lukas Klitten samt midtbanespilleren Malthe Højholt ukampdygtige.

Derfor har Jacob Friis udtaget følgende trup til kampen.

1 Jacob Rinne, 3 Jakob Ahlmann, 6 Kristoffer Pallesen, 8 Iver Fossum, 9 Tom van Weert, 10 Lucas Andersen, 16 Magnus Christensen, 17 Kasper Kusk, 20 Oliver Klitten, 21 Patrick Olsen, 22 Andreas Hansen, 23 Robert Kakeeto, 24 Mathias Ross, 25 Frederik Børsting, 26 Rasmus Thelander, 27 Søren Tengstedt, 28 Jeppe Pedersen og 34 Anders Bærtelsen.

Der er kickoff på Jysk Park i Silkeborg kl. 14.00.