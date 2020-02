Fem på stribe for Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold hentede søndag eftermiddag den femte sejr i træk i kvindernes 1. division, da Hadsten blev sendt hjem fra Syvsten med et nederlag på 24-31.

Og det udfald var der aldrig tvivl om, lyder det fra Vendsyssel-træner Kent Ballegaard.

- Det var dejligt solidt. Vi fik en lidt vaklende start, men derefter viste vi bare, at vi var bedst. Det var godt håndværk og bundsolidt mod et hold, der er meget bedre end den placering, de har, siger Kent Ballegaard.

Topscorer for Vendsyssel Håndbold mod Hadsten blev Ida Andersen, der scorede syv gange.

Søndagens modstander indtager i øjeblikket en placering som fjerdesidst, mens Vendsyssel Håndbold efter sejren til gengæld fortsat sidder på den oprykningsgivende førsteplads. Der er to point ned til Ringkøbing på andenpladsen, og meget tyder på, at oprykkeren findes, når de to tophold mødes i sidste spillerunde 11. april i Syvsten.

- Vi forsøger at undgå at fokusere for meget på Ringkøbing. Det handler om os selv, og så længe vi vinder, har vi gode muligheder for at rykke op, men der er selvfølgelig meget, der tyder på, at det bliver afgjort i sidste runde. Det skal man ikke være håndboldprofessor for at se, siger Kent Ballegaard.