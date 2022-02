Fem hurtige sejre sender Aalborg Pirates til tops i dansk ishockey

ISHOCKEY:Aalborg Pirates spillede mandag aften den femte kamp på godt en uge, og det tætte program bekommer åbenbart holdet perfekt. Præcis som de foregående fire kampe blev også udekampen mod SønderjyskE vundet.

3-2 sejren var aalborgensernes syvende på stribe, og de stryger nu forbi Herning og frem på førstepladsen i Metal Ligaen. De har ét point mere end midtjyderne - foruden en kamp i baghånden.

Kampfakta: Metal Ligaen i ishockey SønderjyskE - Aalborg Pirates 2-3 Periodecifre: 0-1, 1-1, 1-1 Mål: 0-1 Stephen Anderson (5.50), 0-2 Pierre-Olivier Morin (28.00), 1-2 Rasmus Lyø (39.12), 1-3 Ian Edmondson (44.19), 2-3 Mike Szmatula (47.57) Udvisninger: SønderjyskE 4x2 min, 1x5 min + game misconduct (Oliver Gatz). Aalborg: 6x2 min. Tilskuere: 1289 VIS MERE

Aalborg Pirates satte sig fra starten tungt på mandagens kamp i Vojens og fik udbytte efter knap seks minutter. Formstærke Stephen Anderson udnyttede en slem fejl af SønderjyskE-keeper Nicolaj Henriksen, der fumlede med pucken bag eget mål.

En udvisning til Pierre-Olivier Morin efter 10 minutters spil brød dog momentum hos aalborgenserne, og siden stod der SønderjyskE på anden halvdel af 1. periode. George Sørensen klarede dog flot fra sig i målet.

Stor dominans i 2. periode

I 2. periode var Aalborg tilbage i teten og dominerede nu endnu større end i kampens indledning. De blev hjulpet godt på vej af en stribe udvisninger til hjemmeholdet, som måtte se Oliver Gatz indkassere en tidlig badebillet, som samtidig forærede Pirates fem minutter i overtal.

Powerplayet fungerede ikke helt, men yderligere en udvisning gav den nødvendige luft, og så satte Patrick Bjorkstrand perfekt Pierre-Olivier Morin op til 2-0 for gæsterne.

SønderjyskE havde kun to skud på mål mod aalborgensernes 14 afslutninger i 2. periode, men trods dominansen endte perioden uafgjort. Det var Rasmus Lyø, der 48 sekunder før periodepausen slog til og noget ufortjent reducerede til 1-2 på et tørt hug.

Resultaterne går den rigtige vej for Garth Murray og Aalborg Pirates i øjeblikket. Foto: Lars Pauli

3. periode var dog kun fire minutter gammel, da Pirates igen fik luft på måltavlen. Backen Ian Edmondson tog en raid fremad banen og udplacerede målmanden til 3-1.

SønderjyskE fik dog bragt spændingen tilbage godt tre minutter senere, da Mike Szmatula styrede en afslutning i mål. Episoden blev kigget igennem på video, men målet fik lov at stå.

Thomas Spelling brændte et stort tilbud tæt under mål, som igen kunne have bragt aalborgenserne foran med to mål, men siden pressede hjemmeholdet godt på for at få fremtvunget en udligning. George Sørensen diskede op med et par store redninger, og så holdt 3-2-føringen kampen ud.

Aalborg Pirates har otte kampe tilbage i Metal Ligaens grundspil og skal i aktion igen allerede onsdag aften, når de nordjyske rivaler fra Frederikshavn White Hawks gæster Sparekassen Danmark Isarena.