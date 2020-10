Fem sorte minutter blev dyre for Mors-Thy i tæt dyst mod tophold

HÅNDBOLD:Fem dårlige minutter midtvejs i anden halvleg blev dyre for Mors-Thy Håndbold, da det fredag aften for anden uge i træk blev til et nederlag til et af Herre Håndbold Ligaens tophold.

Mors-Thy tabte en periode på fem minutter med fem mål, og det blev udslagsgivende for nederlaget på 31-32 til Bjerringbro-Silkeborg.

Mors-Thy havde det svært fra kampens start, og efter små ni minutters spil havde Bjerringbro-Silkeborg allerede etableret en forholdsvis komfortabel føring ved stillingen 6-2.

I fraværet af Rasmus Bech sendte Mors-Thy dog unge Rasmus Henriksen på mål i stedet for Søren Pedersen, og han var med til at hjælpe Mors-Thy tilbage i kampen.

Efter 21 minutters spil kom Mors-Thy på omgangshøjde, da Jonas Gade udlignede til 11-11, og siden gik gæsterne endda til pausen i teten, da Tim Sørensens mål til Mors-Thy-føring på 15-14 blev første halvlegs sidste mål.

Mors-Thy kom også godt fra start i anden halvleg, som der var spillet otte minutter af, da Bjarke Christensen udnyttede et straffekast til at bringe sit hold foran 21-19.

Så knækkede filmen imidlertid for gæsterne. Bjerringbro-Silkeborg vandt de næste fem minutter med 6-1 og genvandt på den måde overtaget.

Godt halvvejs i anden halvleg var midtjydernes føring øget til 27-23, men anført af Tim Sørensen fik Mors-Thy arbejdet sig tilbage i kampen.

Med små syv minutter tilbage reducerede højrefløjen til 28-29, men nærmere end ét måls afstand kom Mors-Thy aldrig.

I stedet blev kampen endegyldigt afgjort, da Bjarke Christensen et halvt minut før tid misbrugte et straffekast ved stillingen 30-32. Sander Øverjordet fik godt nok reduceret otte sekunder før tid, men tiden udløb, inden Mors-Thy kunne få chancen for at udligne.

Bjarke Christensen scorede syv gange i kampen og blev Mors-Thys topscorer.