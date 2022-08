Transferemner i AaB: Kusk tæt på Silkeborg

FODBOLD:Superligaklubben AaB har fortsat ikke solgt spillere i dette transfervindue, selvom det er en del af fodboldklubbens strategi. På det seneste er adskillige spillere dog blevet sat i forbindelse med et klubskifte, men onsdag til midnat ringer transferklokkerne for sidste gang.

Første mand på affyringsrampen ligner Kasper Kusk. Han indgår ikke i cheftræner Lars Friis' idealopstilling og har kontraktudløb til jul. Derfor ligner det en øjeblikkelig exit til superligaklubben Silkeborg på en aftale, der ifølge Nordjyskes oplysninger gælder i to år. Kusk er udset til at afløse Nicolai Vallys, der er meget tæt på at skrive under med Brøndby.

Aalborgensernes sportschef, Inge André Olsen, vil da heller ikke på nogen måde afvise, at der kan blive solgt spillere i løbet af dagen.

- Der har været megen snak med agenter og klubber, men vi har ikke spillere, hvor vi nået frem til en afgørende forhandlingsfase. Vi ved dog, at tingene kan gå hurtigt i fodbold.

Nordjyske kunne tirsdag berette om interesse for forsvarsspilleren Mathias Ross fra hollandske Vitesse Arnhem, men den transfer ser ikke ud til at nå i mål.

- Der har ikke været deciderede forhandlinger, selv om der har været interesse, siger Inge André Olsen.

Også lillebror Oliver Ross har været sat i forbindelse med et skifte. Her er det italienske AC Milan, der har haft følere ude.

- De har mest været ude efter en lejeaftale, og det har ikke været interessant for os. Jeg tror, det er mere sandsynligt, at han kan blive solgt i det kommende januar-vindue, når han er fyldt 18 år og må indgå en langtidskontrakt.

Iver Fossum er en anden spiller, der i flere vinduer har givet udtryk for lyst til at prøve noget nyt i en udenlandsk klub. Onsdag bragte Ekstra Bladet dog superligaklubben AGF's interesse i nordmanden på banen.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg fokuserer på AaB og er indstillet på at møde til træning igen i morgen, siger en fåmælt Iver Fossum.

Sportschef Inge André Olsen er lidt mere konkret, når det gælder AGF's interesse.

- Jeg har da hørt det nævnt, men der har ikke været nogen samtaler overhovedet.

Et andet transferemne hos AaB er Anders Hagelskjær, der i øjeblikket ikke er i betragtning til superligaholdets startopstilling.