Ferien er slut: Træner kræver fight og blod på knæene

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold var flyvende hele efteråret, men endte med at blive skudt ned i den sidste kamp før vinterpausen.

Vendelboerne tabte således topbraget i Ringkøbing med hele 18-30.

- Det var en dag, hvor intet lykkedes for os. Men det store nederlag ramte os da, så vi har brugt vinterpausen på at restituere både fysisk og mentalt, siger cheftræner Kent Ballegaard forud for søndagens opgør hjemme i Syvsten mod Roskilde.

Han glæder sig over, at alle er fit for fight, og han betoner, at spillerne glæder sig til den første hjemmekamp i cirka to måneder.

- Kampprogrammet var noget råd i efteråret, men nu kommer kampene i byger, og vi ser frem til at komme ind i et flow. Så må vi se, om vi kan ramme samme niveau som i efteråret, hvor vi vandt rigtig mange kampe, siger Kent Ballegaard.

Vendsyssel Håndbold indleder foråret på en andenplads i 1. division, men er a point med førerholdet Ringkøbing.

Ballegaards tropper er altså stadig et brandvarmt bud på oprykning til ligaen.

I første omgang gælder det altså en kamp mod Roskilde, der spillede lørdag mod Sæby HK og altså har valgt at afvikle to kampe på to dage.

- Det skal blive en fordel for os, men jeg forventer alligevel en svær opgave, for Roskilde har et godt hold med fysik og erfaring.

- Man skal nok ikke forvente flot håndbold, for pausen har været lang. Men jeg kræver benhård fight og blod på knæene, og det skal også være nok til at nappe sejren, når vi spiller hjemme, siger Kent Ballegaard.