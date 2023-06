Fest eller gigantisk nedtur: Hvis de taber, vil du se voksne mænd græde

AALBORG:Måske bliver der fest, kram og jubel.

Måske bliver der tårer, gravøl og vrede.

Lørdag eftermiddag bliver Portland Park enten et meget glad eller et meget trist sted.

For lidt i fire er det nemlig afklaret, om Aalborg fra næste sæson stadig vil have et superliga-hold eller om Nordjyllands bedste hold skal ned i 1. division.

- Det har været en uge, der har været tæt på uudholdelig. Stemningen blandt fans er nervøs, spændt og usikker. Det har været en lang sæson, og nu skal det hele afgøres. Det er næsten ikke til at være i, siger Kristian Lyng Thingbak, der er bestyrelsesmedlem i AaB Support Club.

Hvis de nu skulle tabe, hvordan vil stemningen så blive?

- Du vil se voksne mænd og kvinder græde. Der vil blive råbt og skreget efter spillerne. Det vil ikke være for børn. Men jeg håber virkelig, at alle vil nøjes med det verbale udtryk.

Nogen vil sige, at det kun er fodbold og undre sig over alle de følelser?

- Ja. Det er svært at forklare, at men det har bare en kæmpe betydning for rigtig mange mennesker. Hvis du aldrig har stået på et stadion og været en del af det fællesskab og kærlighed til klubben, vil du ikke kunne forstå det, siger Kristian Lyng Thingbak.

En stor del af de mest inkarnerede supportere varmer op til kampen på Cafe Guldhornene i Jomfru Ane Gade. Her er der morgenmad fra klokken ti, og klokken 12 er der fællesmarch gennem byen.

- Kampen på lørdag er den vigtigste kamp i mange, mange år. Det er en direkte kamp for overlevelse. Det er en kamp, som vi – os fans – skal hjælpe med at kæmpe, og hjælpe med at vinde ... AALBORG GIVER KRAFTEDEME ALDRIG OP, lyder det i invitationen fra fan-grupperingen Vestribunen på de sociale medier.

Fanmarchen kommer til at sætte præg på dele af Vestbyen, hvor der også vil blive rift om p-pladserne.

Samtlige 11.900 billetter til kampen er - for første gang i sæsonen - solgt.

Har man ikke billet, er det alligevel muligt at se kampen.

Den vises på TV3 Sport, men vil man hellere se den i selskab med en hel masse andre, er der også muligheder.

Kampen vises på storskærm på Gammeltorv. Også hos Streetfood i Vestbyen er der mulighed for at se kampen.