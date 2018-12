FfI måtte slippe efter pausen

HÅNDBOLD: Frederikshavn fI har gjort det over forventning i sæsonstarten i herrernes 1. division i håndbold. Holdet har vundet fem af de første 10 kampe, men lørdag skulle vendelboerne krydse klinger med topholdet Fredericia, der drømmer om oprykning til ligaen.

Det blev da også gæsterne, der trak det længste strå med en sejr på 30-25. Favoritterne kom dog ikke let til sejren i Arena Nord i Frederikshavn

Hjemmeholdet spillede en strålende første halvleg. De to hold fulgtes ad på måltavlen i det første kvarter, men så trak frederikshavnerne fra til 13-9, og ved pausen var stillingen 15-13.

Fredericia kom dog bragende ud til anden halvleg og kom hurtigt i front, men gæsterne formåede ikke at trække afgørende fra og var frem mod slutfløjtet blot foran med et par mål, indtil Frederikshavn knækkede i de sidste tre minutter og derfor indkasserede et klart nederlag.