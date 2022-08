FfI overraskede og avancerede i pokalen: Disse nordjyske hold er videre

FODBOLD:Med en overbevisende 3-0-sejr over danmarksserieholdet ASA Aarhus blev Frederikshavn fI torsdag aften det sidste nordjyske hold til at booke en billet til anden runde af fodboldens pokalturnering.

Det nordjyske jyllandsseriehold sikrede sig avancementet oven på en meget stærk anden halvleg hjemme på Empire Stadium. Efter 0-0 ved pausen tog hjemmeholdet føringen fem minutter inde i anden halvleg. Thor Kobberup udnyttede et stort koks i gæsternes forsvar til at snuppe bolden og lægge den på tværs til Sebastian Venø, der nemt kunne score i det tomme mål.

Et kvarter før tid kom Thor Kobberup selv på måltavlen efter en flot soloaktion, og Kobberup stod også for forarbejdet, da Rasmus Jensen lukkede og slukkede fem minutter før tid.

Dermed fik Michael Jakobsen en drømmestart i Frederikshavn fI's cheftrænersæde. Den mangeårige assistent har op til denne sæson overtaget ansvaret, fordi Peter Enevoldsen har valgt at stoppe i klubben.

Michael Jakobsen og hans tropper kan nu glæde sig over, at de er med i bowlen, når der onsdag trækkes lod til anden runde. Her er det blandt andet muligt at komme op imod superligamodstand, idet nummer syv til 10 samt oprykkerne Lyngby og Horsens træder ind i turneringen.

Foruden Frederikshavn fI har også Hobro, Vendsyssel FF, Jammerbugt FC og Thisted FC spillet sig videre til anden runde. AaB træder først ind i turneringen i tredje runde.