FfI rykker op uden kamp: En lidt flad fornemmelse

HÅNDBOLD:Konsekvenserne af COVID-19 er efterhånden så vidtrækkende, at det påvirker alle. Fredag kom det frem, at Dansk Håndboldforbund i samarbejde med de tre distriktsforbund (Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold og Jysk Håndbold Forbund) havde besluttet, at alle rækker fra 2. division og ned skulle afsluttes for sæsonen 2019/2020.

En af de klubber, som det får betydning for, er frederikshavnske FfI's herrer. De rykkede i forrige sæson fra 1. division til 2. division, og har kæmpet hårdt for at overhovedet at få et hold til at kunne spille i denne sæson.

- Det har lidt være en mirakel-sæson. Da vi startede, havde vi ikke rigtig et hold, så jeg har kun ros til de her spillere og klubben omkring holdet. Alle omkring holdet har del i den her oprykning. fortæller træner Rasmus Jensen.

Den store holdånd og det stærke samarbejde holdet og klubben imellem har imidlertid gjort, at frederikshavnerne kun har tabt to ud af 19 kampe i denne sæson. Det betyder, at holdet ligger på første pladsen i herrernes 2. division, og med fredagens beslutning om af afslutte indeværende sæson, er det altså puljens nummer et, der rykker op - og det er altså FfI.

- Det er ærligt en lidt flad fornemmelse, vi står med. Vi er selvfølgelig glade for at rykke op, men vi ville meget hellere spille kampe og rykke op end det her, men set over hele sæsonen, så synes jeg, at det er fuldt fortjent, at det er os, der rykker op, fortæller Rasmus Jensen.

Oprykningen er formelt en realitet, men hvorvidt det rent faktisk sker, er en anden sag. Hos FfI er man nemlig, på grund af COVID-19, blevet nødsaget til at aflyse årets Rødspætte Cup, som er en af de helt store indtægtskilder for klubben, og når man skal spille i 1. division, så kræver det noget økonomi.

- Vi skal jo rundt i hele landet og spille, og det er ikke gratis. Det er en enormt ærgerlig situation, hvis det ikke kan lade sig gøre, siger Rasmus Jensen.

Hos FfI har man netop fået ny bestyrelse, som forventer at informere yderligere i den kommende uge om hvor klubben står henne, og hvilke konsekvenser aflysningen af Rødspætte Cup kan få, for den økonomiske situation er i følge Rasmus Jensen presset.

- Vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Den nye bestyrelse skal forholde sig til mange ting lige pludselig, fortæller Rasmus Jensen.