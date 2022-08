FfI tager imod storebror: Historie og klubånd skal slå Vendsyssel FF

FODBOLD:Når frederikshavnerne fra FfI står over for Vendsyssel FF i anden runde af Sydbank Pokalen, er det en alternativ historie for klubben, som førsteholdsspillerne møder.

I stedet for et herrehold i Jyllandsserie 1, som man nu har, kunne klubben have været en del af den nuværende 1. divisionsklub med en fortid i Superligaen. FfI var nemlig på kanten til at gå med i det projekt, som engang var tiltænkt som et bredt samarbejde på tværs af en lang række klubber i Vendsyssel. Sådan blev det dog ikke.

- Jeg kender ikke til overvejelserne dengang, men jeg kan se på det arbejde, som er i klubben nu. Der er mange folk med FfI i hjertet, som bakker op om os. Når det er mere lokalt, er det nemmere at bakke op om det, og der er altid nogen, som står klar til at give en hånd med. Det har man måske også i en grad i en klub for en større samling, men jeg oplever, at det er nemt at få det til at hænge sammen lokalt med et historisk forankret hold. Jeg er glad for måden, som vi gør det på nu.

Det fortæller Anders Brandt Sørensen, der er formand for FfI Fodbold.

På rette vej

Frederikshavnerne kom videre fra første runde efter at have slået danmarksserieklubben ASA Aarhus med imponerende 3-0. Det resultat skal også ses i lyset af, at FfI havde hjemme i serie 2 for fem år siden.

- Da jeg kom til som formand, lå vi i serie 2, og nu er vi så i Jyllandsserien. Vi har også været tæt på Danmarksserien. Det handler om at lade støvlerne tale og se, hvor langt det rækker. Men vi har også et stort fokus på at udvikle spillere i de yngre årgange, integrere dem som seniorer og få hele klubben med, siger formanden, der også så pokalsejren over aarhusianerne.

Anders Brandt Sørensen er formand for FfI Fodbold. Arkivfoto

- Det var en fornøjelse at se. Den største fornøjelse var at se drengene kæmpe til sidste minut. Alle løb og kæmpede sammen til det sidste. Det var en stor fornøjelse at se sit fodboldhold knokle sammen på den måde, tilføjer Anders Brandt Sørensen.

Han påpeger desuden det lokale præg på førsteholdet i Frederikshavn fI som en vigtig faktor for succesen.

Frederikshavn i hjertet

Når Vendsyssel FF drager østover, kommer 1. divisionsmandskabet med det brede egnsnavn altså op imod et hold fyldt med inkarnerede vendelboer.

- Vi har en bred stamme af frederikshavnere med FfI i hjertet på vores hold, og så har vi nogle stykker udefra. Det er en fornøjelse at se dem kæmpe sammen. Generelt arbejder vi med at trække folk op, som har noget med FfI at gøre, siger formanden.

Det er også tilfældet med Michael Jakobsen, der er kommet til som ny cheftræner. Dermed erstatter han Peter Enevoldsen, der har en lang karriere som professionel træner i divisionerne og Superligaen bag sig - også kortvarigt som vikar i Vendsyssel FF.

- Vi har været glade for, at Peter var træner i nogle år. Men Michael Jakobsen er vi rigtig glade for. Han har en lang historie i vores klub, og alle spillerne bakker op om ham. Det er dejligt, at vi kan hive folk som ham frem, siger Anders Brandt Sørensen om den forhenværende assistenttræner i klubben.

Michael Jakobsen flankeres af endnu en klubmand. Per Svensson er tidligere førsteholdstræner samt spiller i FfI og agerer nu assistenttræner og målmandstræner for førsteholdet.

Kampen mellem FfI og Vendsyssel FF spilles i Frederikshavn på Empire Stadium mellem den 30. august og 1. september. Det præcise kamptidspunkt fastlægges på et senere tidspunkt.