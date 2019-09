Fie Udby fik ikke OL-billet med hjem fra VM

ROSPORT: Fie Udby Erichsen havde håbet at få en OL-billet ud af denne uges VM i roning i Østrig, men søndag måtte roeren fra Hobro sande, at hun må rejse tomhændet hjem.

Kravet var klart for nordjyden, der skulle blive blandt de tre første i søndagens B-finale for at indløse billet til legene i Tokyo næste sommer, men Udbys præstation søndag rakte kun til en fjerdeplads.

I sin singlesculler lå Fie Udby Erichsen ellers nummer et efter både 500, 1000 og 1500 meter, men på de sidste 500 meter gik hun så meget ned, at hun måtte se OL-billetten forsvinde i horisonten.