Fie Udby fortsætter sin march: Klar til VM-semifinale

RONING: Den nordjyske roer Fie Udby Erichsen roede sig onsdag videre til semifinalerne ved verdensmesterskaberne i Østrig.

Hun blev nummer tre i sin kvartfinale i kvindernes singlesculler, og det var netop minimumskravet for at gå videre. Pladsen var da heller aldrig i fare, for hobrogenseren havde 10 sekunders luft ned til feltets nummer fire.

Fie Udby Erichsen lagde hårdt fra land i kvartfinalen og var klart i front efter 1000 meter - halvvejs gennem heatet. Siden satte konkurrenterne Kara Kohler (USA) og Magdalene Lobnig dog kadencen op, mens nordjyden gik lidt ned i tempo. Derfor måtte hun til sidst se sig overhalet af dem begge.

Fie Udby er nu blandt de 12 bedste ved VM, som fredag ror semifinale. Herfra går de tre bedste videre til søndagens finale, hvilket også er lig med en billet til OL i 2020.

De øvrige skal ro B-finale, hvorfra de tre bedste også får adgang til legene i Tokyo.