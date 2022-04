Fifa bekræfter: Nadia Nadim er blevet VM-ambassadør

Fifa bekræfter i en mail til TV 2 Sport, at Nadia Nadim er blevet ambassadør for VM 2022.

Fodboldspilleren skrev fredag 1. april, at hun skulle være med til at gøre opmærksom på slutrunden i Qatar i sin nye rolle som ambassadør.

Senere opstod der tvivl, da hun samme dag skrev "Glædelig 1. april, alle sammen" og "aprilsnar" i en såkaldt story på Instagram. Det var dog uklart, om opslaget var relateret til VM-offentliggørelsen.

Direkte adspurgt ville hendes agent, Michael Kallbäck, ikke gøre det klart, om der var tale om en aprilsnar eller ej.

Senere fredag gentog Nadia Nadim selv over for Ekstra Bladet, at den var god nok.

Men nu er eventuel tvivl altså endegyldigt manet i jorden.

- Vi er glade for at kunne bekræfte, at Nadia Nadim er ambassadør for Fifa VM Qatar 2022, skriver en talsperson fra Fifa i en mail til TV 2 Sport.

Historien om angriberens nye arbejde har tiltrukket sig særlig stor opmærksomhed på grund af placeringen af værtskabet.

Adskillige organisationer og iagttagere har kritiseret Qatar for brud på menneskerettigheder og dårlige arbejdsvilkår for migrantarbejdere.

Nadia Nadim kom derfor i mediemæssigt stormvejr, da hun i december var i Qatar i forbindelse med opfølgning på en korsbåndsoperation.

Under besøget delte den 34-årige dansker en række fotos af sig selv fra Fifa Arab Cup sammen med David Beckham og flere andre.

Ifølge kritikere var hun dermed med til at promovere Qatar og male et skønmaleri af forholdene i landet. Det afviste hun i februar i et interview med "Go' Morgen Danmark" på TV 2.

Her forklarede Nadim, at hun ser fodbolden som et magtfuldt værktøj, som man kan bruge til at ændre ting med.

- Jeg ved, at der er problemer. Det er der rigtigt mange steder. Alle dem, der kritiserer mig, hvad gør de? Jeg prøver i det mindste at gøre noget, sagde hun i "Go' Morgen Danmark".

Dansk Boldspil-Union (DBU) har været stærkt kritisk over for værtsnationen, og direktør Jakob Jensen sagde fredag, at han ville have frarådet Nadim at takke ja til rollen, hvis han var blevet spurgt til råds.

/ritzau/