Fifa vil give Juventus bøde for ulovlig Pogba-kontrakt

Mino Raiola puttede 365 millioner kroner i lommen, da agenten var med til at sælge Paul Pogba fra Juventus til Manchester United sidste sommer.

200 af de 365 millioner kom fra den italienske klub, afslørede bogen "Football Leaks", der er skrevet af to Spiegel-journalister.

Agenten tjente så meget ved først at lade sig hyre af Juventus til at skabe hype om en fremtidig transfer i pressen og starte en budkrig ved at aktivere store udenlandske klubber.

Og dernæst ved også at lade sig engagere af United samt Pogba. Det skriver Politiken, der har adgang til dokumenterne bag bogen.

Via whistleblowerplatformen Football Leaks har Politiken læst sagsrapporten hos Det Internationale Fodboldforbund, Fifa.

Den viser, at efterforskere af handlen nåede frem til en klar konklusion i februar.

Fifa mener, at aftalen mellem Juventus og Raiola er et brud på reglerne om tredjepartsejerskab af spillere. Den blev indført for godt to år siden for at forhindre det, nogle kritikere har kaldt moderne slavehandel.

Derfor er Fifas disciplinærkomité blevet anbefalet, at den italienske klub får en straf.

Efterforskerne lægger i deres rapport op til at give Juventus en bøde på 65.000 schweizerfranc - 443.000 kroner - for at overtræde reglerne.

Sådan en bøde batter dog intet, mener Jens Sejer Andersen, international chef i Play the Game, der kæmper for mere gennemsigtighed i idræt.

- Det er helt oplagt, at bøden bare er en meget marginal omkostning for Juventus, og man kan spørge, om ikke også agenten skulle straffes, siger Jens Sejer Andersen til Politiken.

/ritzau/