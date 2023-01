Filippinsk stjerneskud får chancen for Hobro i test

HOBRO:- Det bliver nok en klassisk første træningskamp, hvor alle skal have noget spilletid, men vi har stadig fokus på præstationen, for om under en måned har vi første turneringskamp, siger Hobro-træner Martin Thomsen, da han bliver bedt om at skitsere planen for mandagens træningskamp ude mod AC Horsens.

Turneringskampen, han refererer til, er den udsatte kamp fra efteråret mod Hillerød, der spilles den 11. februar.

Den snarlige genoptagelse af turneringen har spillet ind i planlægningen af hele opstarten, hvor Hobro allerede har godt styr på den fysiske forfatning af spillerne.

- Vi havde en række tests, da spillerne mødte ind den 3. januar, og de har set meget fine ud. Vi har trænet tungt lige siden, og så har vi droslet lidt ned de seneste dage med henblik på kampen i Horsens. Vi kan se, at det har givet noget, at vi kun har haft tre ugers ferie i december. Spillerne står skarpt, siger Martin Thomsen.

Han må se bort fra en række spillere i mandagens kamp. Blandt andet de rutinerede Jesper Bøge og Jacob Tjørnelund, men det giver blot chancen til nogle unge spillere.

- Vi har Max Nielsen fra Vejle med. Han kan gøre sig på en wingback, og så har vi Sebastian Beraque med, som egentlig havde lavet en aftale med vores U23-hold om at være med der, men vi har givet ham chancen hos divisionstruppen, og der har han vist sig godt frem, så nu får han chancen, siger Martin Thomsen.

Sebastian Bearque har gjort så godt opmærksom på sig selv, at han tidligere har været indkaldt til landsholdstjeneste for Filippinerne. Nu får han altså chancen i Hobro i lighed med flere af klubbens egne unge spillere.

- De får også chancen, for det passer godt i forhold til, at de kan vise sig frem, og så kan vi dosere alle korrekt i forhold til spilletid, siger Hobro-træneren.

Indtil videre har aktiviteten på transfermarkedet ikke været så stor, men lidt er der dog sket. Spørgsmålet er, om sportschef Lars Justesen har mere i vente til Martin Thomsen, der på ingen måde kan kategoriseres som en krævende træner.

- Jeg vil da gerne have et par forstærkninger, men omvendt skal det også være spillere, som vi er sikre på kan forstærke os. Hvis ikke de findes, så kan jeg også fint leve med den trup, vi allerede har. Der er et uforløst potentiale i mange af spillerne, så dem bør vi kunne forbedre. Min største bekymring er, at vi kan blive lidt smalle på visse positioner, men omvendt behøver jeg ikke en alt for stor trup, siger Martin Thomsen, der har udtaget Frederik Dietz til mandagens kamp.

Det lokale stjerneskud tiltrækker sig lige nu stor interesse fra flere sider, men indtil videre er han ikke blevet solgt.

Der er kampstart i Horsens klokken 13.