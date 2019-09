Fin pokallodtrækning for AaB

FODBOLD:Torsdag aften blev der trukket lod til ottendedelsfinalerne i Sydbank Pokalen. Det skete umiddelbart efter, at Fremad Amager fra 1. division havde sendt de forsvarende pokalmestre fra FC Midtjylland ud af turneringen.

AaBs superligahold skal møde HB Køge fra 1. division på udebane.

To nordjyske hold har endnu ikke afviklet deres kamp i 3. runde, men hvis det lykkedes for Vendsyssel FF fra 1. division at vinde over FC Nordsjælland fra Superligaen, så skal vendelboerne på en meget vanskelig opgave, for så får Vendsyssel FF besøg af de forsvarende danske mestre fra FC København.

Thisted FC fra 2. division skal først besejre AC Horsens fra Superligaen. Hvis thyboerne skaber sensationen kommer Thisted FC op imod netop Fremad Amager fra 1. division på hjemmebane i ottendedelsfinalen.

Kampene i 4. runde/ottendedelsfinalen skal afvikles fra 29.-31. oktober.

De øvrige kampe ser således ud:

AGF (Superliga)-OB (Superliga)

Brøndby (Superliga)-SønderjyskE (Superliga)

AB (2. division)-Esbjerg (Superliga)

FC Fredericia (1. division)-HIK (2. division)/Silkeborg (Superliga)

Viby (Danmarksserien)/Vanløse (2. division)-Randers FC (Superliga)