Final4 er ikke i fare trods smittespredning i Frederikshavn: - Vi må stille med dem, vi har

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har fået noget nær den værst tænkelige optakt til, at holdet fredag og lørdag skal dyste om pokaltitlen ved Metal Final4 i Aalborg.

De seneste dage har coronasmitten spredt sig så hastigt i White Hawks' spillertrup, at tirsdagens planlagte hjemmekamp mod Rungsted Seier Capital er aflyst.

Det betyder, at de to hold bliver tildelt halvandet point hver, men hvad langt værre er, at det forringer vendelboernes muligheder for at generobre pokaltitlen, som man senest vandt i 2020.

- Det er rigtig, rigtig skidt, at det rammer os på det her tidspunkt, siger Henrik Andersen, der er direktør for Frederikshavn White Hawks.

Der skal syv eller flere smittetilfælde til for at få aflyst en ligakamp. Det kriterie opfylder White Hawks, hvorfor tirsdagens kamp mod Rungsted ikke bliver til noget, men det kan blive værre endnu.

- Vi har ikke fået alle spillernes testsvar endnu, men i øjeblikket har vi minimum otte spillere, der er smittede, beretter Henrik Andersen.

En udsættelse af Final4-stævnet kan dog ikke komme på tale.

- Det er for stort et arrangement til, at det kan aflyses eller udsættes, så vi må stille med dem, vi har. Omvendt er symptomerne hos de smittede ret milde sammenlignet med dem, der tidligere var ramt af deltavarianten, så vi håber selvfølgelig, at flest mulige er klar til at spille, siger Henrik Andersen.

Under alle omstændigheder er det dog sikkert, at forberedelserne bliver alt andet end optimale.

- To-tre træninger bliver aflyst, fordi vi er nødt til at lukke vores omklædningsrum ned nu, så det er selvfølgelig rigtig skidt og slet ikke optimalt. Vi kan ikke gøre andet end at håbe, at folk bliver klar til fredag, men det må tiden vise, siger Henrik Andersen.

Frederikshavn White Hawks møder Aalborg Pirates i fredagens anden semifinale ved Final4. Inden da dyster SønderjyskE og Herning også om en finaleplads.