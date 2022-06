Finale mod fynboer sender Aalborg Håndbold tæt på Champions League

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold spillede sig i onsdags i DM-finalerne, og nu kender de forsvarende danske mestre og pokalvindere også modstanderen.

GOG bookede nemlig den sidste plads til finalerne, da fynboerne lørdag besejrede Skjern Håndbold med 34-29 i den tredje og afgørende semifinale, og det betyder, at Aalborg Håndbold uanset udfaldet i finalerne med al sandsynlighed er klar til næste sæsons Champions League.

Dansk håndbold har en sikker plads i Europas fineste klubturnering, og derudover får et hold mulighed for at søge et wildcard. GOG vandt grundspillet, og det betyder, at det er taberen af finalerne, der kan søge wildcardet.

- Det er ingen hemmelighed, at vi står med gode kort på hånden, hvis vi skal ud at søge et wildcard. Vi har en finale- og en kvartfinaleplads fra de to seneste sæsoners Champions League, og vi har også fået stor ros af EHF (Det europæiske håndboldforbund, red.) for vores setup i forbindelse med kampene.

- De har været heroppe og er blandt andet blevet imponeret af vores VIP-faciliteter, og den slags tæller også med. Derfor står vi umiddelbart med gode chancer, hvis vi skulle tabe finalerne. Det bedste ville dog være at vinde, for så slipper vi også for at døje med det arbejde, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Han er bestemt ikke overrasket over, at det er GOG, der venter, når der onsdag aften tages hul på finaleserien.

- Det er de to klart bedste hold i Danmark, og derfor synes jeg også, at det er fuldt fortjent, at vi mødes i finalerne. Det tegner til at blive to eller tre drabelige opgør, og vi ser allerede frem mod kampen i Gudme på onsdag og glæder os så ellers til at tage imod dem på søndag, siger Jan Larsen.

Til sammenligning med, da Aalborg Håndbold i marts trak det længste strå i pokalfinalen, har GOG mod slutningen af sæsonen fået et par nøglespillere i form af målmand Torbjørn Bergerud og landsholdsbacken Mathias Gidsel tilbage fra skader. Sidstnævnte brillerede med ni scoringer i lørdagens sejr over Skjern, mens Aalborg Håndbold i onsdagens semifinalesejr over Bjerringbro-Silkeborg omvendt stadig var uden spillere som Lukas Sandell, Aron Pálmarsson og Benjamin Jakobsen.

- Vi har manglet mange spillere i de sidste seks-syv kampe, hvor vi har spillet topkampe i både Champions League og den hjemlige liga, og det er jo gået rigtig fint. Der er nogle andre spillere, der har steppet op, og som vi har sagt hele tiden, holder vi fokus på dem, der er på holdkortet. Det er forhåbentlig også nok til at slå GOG. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste, siger Jan Larsen.

I kraft af førstepladsen i grundspillet har GOG fordel af hjemmebane i både den første finale onsdag og en eventuel tredje og afgørende kamp en uge senere.

- Vi skal have minimum et point i Gudme før eller siden. Det kan vi passende starte med allerede på onsdag, så vi forhåbentlig kan gøre det færdigt på hjemmebane på søndag, siger Jan Larsen.

Finaleserien sættes i gang i Gudme onsdag aften klokken 20.30.