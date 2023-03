Finaledrømmen lever i bedste velgående for Fortuna

KØGE:HB Køge har været aldeles suveræn på hjemmebane i denne sæson, så det var en vanskelig opgave, der ventede det "nye" Fortuna Hjørring-hold, da man var rejst til Sjælland for at spille den første af to pokalsemifinaler mod det danske mesterhold.

Efter forrige weekends sejr over Brøndby var niveauet lige skruet en tak op, men Bo Zincks udvalgte responderede flot på den udfordring. Kampen sluttede nemlig, som den begyndte: 0-0.

Dermed er det fortsat helt åbent, hvilket af de to hold, der booker billet til pokalfinalen. Det skal afgøres om en uge, når rollerne bliver byttet om. Til den tid er det Fortuna Hjørring, der har hjemmebanefordel, mens HB Køge skal tage den lange vej fra Midtsjælland til Vendsyssel.