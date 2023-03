Finaledrømmen lever i bedste velgående trods kæmpe lussing til Hjørring

HJØRRING:Når der spilles futsal i Hjørring, er der gang i et halbal, som end ikke en Kandis-fest i Tårs Hallen kan måle sig med. Sådan var det også søndag, da der var dømt topkamp for de lokale helte. Hallen var pakket til sidste siddeplads, decibeltallet var i kampens indledning høreskadefremkaldende.

Mellemspillet i futsalligaen blev nemlig lukket med det, der meget vel kan være en forsmag på årets DM-finale mellem Hjørring Futsal klub og Futsal Gentofte - sidste sæsons finalister og denne sæsons to suveræne hold.

Betingelserne var ikke optimale for vendelboerne, der var ramt af både skader og karantæner til en håndfuld nøglespillere. Det betød, at Hjørring skulle ud at kopiere Aalborg Håndbolds kunststykke fra Champions League, da GOG blev besejret trods en skadesliste, der næsten ingen ende ville tage.

Sergio Benatti er fantastisk at iagttage under en futsalkamp. Han lever sig ind i kampen som få andre. Foto: Martél Andersen

Hjørring manglede fem profiler til søndagens topkamp, som derfor havde Gentofte som ret klar favorit.

Kampens indledning levnede heller ikke Hjørring store chancer for point. Gentofte trykkede hjemmeholdet ned, og Hjørring måtte leve på sporadiske omstillinger, som dog oftest blev giftige.

Karismatisk træner

Det frustrerede tydeligvis Hjørrings karismatiske træner Sergio Benatti, der opførte sin helt egen teaterforestilling, der på grund af støjniveauet kom til at fremstå som verdens mest aggressive pantomimeteater. Man var nemlig ikke i tvivl om, hvad brasilianeren mente om tingenes tilstand, men det var ikke muligt at høre, hvad han sagde.

Hjørring Futsal Klub - Futsal Gentofte 4-10 (2-4) Futsal

Mellempulje

Mål: 0-1 Emil Scott (5), 0-2 Louis Veis (8), 1-2 Mads Kjelgaard (11), 2-2 Arfan Habibi (13), 2-3 Oscar Merling (17), 2-4 Oscar Merling (17), 2-5 Morten Larsen (21), 2-6 Oscar Merling (27), 2-7 Mikkel Foged (28), 3-7 Gian Carlo Sammut (32), 4-7 Gian Carlo Sammut (33), 4-8 Mikkel Foged (38), 4-9 Mikkel Foged (39), 4-10 Oscar Merling (39) VIS MERE

Gentofte bragte sig planmæssigt foran med 2-0, men miraklernes tid syntes ikke at være forbi. Hjørring fik nemlig mere eller mindre mirakuløst udlignet på scoringer fra Mads Kjelgaard og Arfan Habibi.

Det bragte stemningen i hallen tilbage på kogepunktet, men Gentofte var en klasse bedre denne dag, og det kom til udtryk på måltavlen allerede inden pausen.

Da de to hold byttede ende, stod der 4-2 til de nordkøbenhavnske gæster. Drømmen om et nordjysk futsal-mirakel døde endegyldigt 15 sekunder efter pausen, da Gentofte scorede til 5-2.

I takt med at Gentoftes føring voksede til det uoverskuelige, ville det være oplagt, at Sergio Benattis engagement dalede, men den brasilianske træner kørte på med samme gnist. Hvis ikke kampen kunne vindes, så kunne Hjørring i det mindste pynte på resultatet.

Hverken spillere eller fans havde tabt modet, og det blev til en flot men forgæves fight mod overmagten.

Der er dog ingen tvivl om, at de to mandskaber vil stå godt til hinanden, hvis de som ventet begge kan spille sig frem til DM-finalen.

- Vi står med gode kort på hånden i forhold til at nå DM-finalen. Vi kommer godt ind til slutspillet, siger Hjørrings anfører Ruben Winther.

Han måtte sammen med holdkammeraterne sande, at fem manglende profiler var lige i overkanten.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært i dag, for vi manglede fem normale stamspillere. Det ville også være blevet svært, selvom de var med, for Gentofte er virkelig godt spillende. De har overhånden lige nu, siger Ruben Winther.

Selvom nederlaget var forventet, så var det ikke nødvendigt, at Gentofte skulle ende med at tørre gulv med Hjørring.

- Vi havde ikke behøvet at tabe så stort, men vi lavede for mange unødvendige fejl, og de blev bare straffet, siger Ruben Winther.

Med andenpladsen i mellempuljen er Hjørring sikret hjemmebanefordel frem til et eventuelt finalemøde med Gentofte, der vil have hjemmebane i to af potentielt tre finalekampe.