Skade gav Rune første ATP-triumf

MÜNCHEN:Tennisspilleren Holger Rune har sat en ny milepæl i sin endnu korte karriere.

Den danske teenager vandt søndag eftermiddag for første gang en turnering på ATP-niveau, da han tog sejren i BMW Open i München.

Finalen endte dog som lidt af et antiklimaks, da Runes modstander, hollænderen Botic van de Zandschulp, måtte opgive i første sæt.

Stillingen var 4-3 til hollænderen, da han tilsyneladende blev ramt af en skade. Efter en lang behandlingspause forsøgte han at fortsætte, men opgav efter ganske få dueller.

Det er første danske finalesejr i herresingle på ATP-niveau, siden Kenneth Carlsen vandt i Memphis i 2005

- Det var ikke en måde, jeg ønskede at vinde finalen på. Men det har været en utrolig uge, siger Holger Rune, der buldrede sig vej til slutkampen uden at afgive et eneste sæt.

Mest bemærkelsesværdigt var det, at han i onsdags tævede den olympiske mester og verdens nummer tre, Alexander Zverev.

Og Rune lægger da heller ikke skjul på, at den seneste uge har markeret et vigtigt skridt i karrieren.

- Det betyder vanvittig meget. Jeg havde slet ikke forventet det. Da jeg skulle møde Zverev i anden runde, tænkte jeg, lad os booke et fly til torsdag. Jeg overraskede mig selv meget, siger han til TV2 Sport.

Inden Botic van de Zandschulp måtte trække sig, nåede han at give Holger Rune visse problemer på gruset i München.

Han brød danskerens serv to gange og bragte sig foran 3-1, hvorefter Rune så småt begyndte at vise tegn på frustration.

Ketsjeren blev flere gange banket i jorden, mens publikum med klapsalver forsøgte at opmuntre den temperamentsfulde dansker.

Det hjalp tilsyneladende. Efter at være blevet brudt to gange lykkedes det i tredje forsøg Rune at holde sin serv til reducering 2-4, og da Rune efterfølgende vandt et sandt maratonparti, begyndte hollænderen at tage sig til ribbenene eller brystet.

Han bad om en såkaldt "medical timeout" og gik i omklædningsrummet til behandling, mens Rune forsøgte at holde sig varm på banen.

Da van de Zandschulp efter omkring et kvarters spilstop kom tilbage, lignede han ikke en mand, der selv troede på, at han var i stand til at fortsætte. Og kort efter var det da også slut.

- Jeg forventede selvfølgelig en meget hård kamp, og han startede meget stærkt, men pludselig skete der noget med ham.

- Først og fremmest ønsker jeg ham bare alt det bedste til en hurtig og god bedring, og vi håber alle at se ham tilbage på banerne igen snart, siger Holger Rune i sit vinderinterview.

/ritzau/