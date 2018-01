Finaleseedet Wozniacki: Føler intet ekstra pres

TENNIS: Caroline Wozniacki indleder mandag årets første grand slam-turnering Australian Open med gode vinderchancer.

Den 27-årige dansker er med en andenplads på verdensranglisten for første gang i mange år seedet til at gå hele vejen til finalen i Melbourne. Alligevel føler Wozniacki ikke noget ekstra pres.

- Jeg lægger hverken mere eller mindre pres på mig selv. Det er helt det samme.

- Det er en ny turnering og et nyt år, siger Caroline Wozniacki.

- Min krop har det godt, hvilket giver mig mulighed for at spille her, og det vil jeg bare nyde, og så må jeg se, hvor det ender, fortæller hun.

I første runde står danskeren over for rumæneren Mihaela Buzarnescu, der ligger nummer 57 på verdensranglisten. Wozniacki hævder, at hun ikke ved, hvad der venter efter første runde.

- Jeg kigger aldrig på lodtrækningen. Der er altid så mange gode spillere med, så for mig handler det kun om at fokusere på mig selv og tage en kamp ad gangen.

- Jeg kender kun min modstander i første runde, og det er sådan, jeg vil have det og kan lide det. Så må jeg fokusere på det, siger Wozniacki, der tidligere har slået Mihaela Buzarnescu en enkelt gang.

Med et godt resultat i Melbourne har hun også chancen for at generobre førstepladsen på verdensranglisten, seks år efter at hun senest var verdensetter.

Wozniacki vurderer, at hun er bedre nu end dengang.

- Jeg synes, at jeg har forbedret alt.

- Det er ikke noget vildt, men små forbedringer hele vejen igennem. Det er også det, der gør tennis sjovt. Man bliver aldrig perfekt. Der er altid ting, man kan arbejde med, forklarer hun.

Caroline Wozniacki indledte i sidste uge året med en finaleplads i en WTA-turnering i Auckland. På grund af regn spillede hun undervejs to kampe på samme dag.

- Jeg vil ikke lyve. Det var min første turnering i år. To kampe - det kunne mærkes. Jeg er ikke 17 år længere.

- Det var alligevel godt for selvtilliden, og jeg fik banket noget rust af. Det var en god start på året, siger hun.

/ritzau/AFP