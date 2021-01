Finalfour-forbandelsen hviler stadig over Aalborg Pirates: - Vi havde chancerne

ISHOCKEY:For tredje år i træk må Aalborg Pirates se to andre hold indtage isen på hjemmebanen Bentax Isarena, når der lørdag spilles finale i ishockeyens pokalturnering Metal Cup.

Værterne måtte nemlig igen se sig slået ud i semifinalen, da det fredag blev til et 4-5-nederlag efter straffeslag til Esbjerg Energy, der dermed skal møde SønderjyskE i finalen.

- Stemningen i omklædningsrummet er knapt så god for at sige det mildt. Vi havde chancerne til at vinde, men vi manglede marginalerne. Jeg synes, vi spillede en god kamp, og skudstatistikken på 42-22 i vores favør fortæller vel også, at resultatet godt kunne have været anderledes, siger Aalborg Pirates-målmand Jesper Wulff Pedersen, der blev sendt i kamp i anden periode, da George Sørensen måtte udgå med en skade.

- Det var lidt specielt, for det er jo ikke så tit, det sker. Der var heller ikke så meget forberedelsestid, men jeg måtte bare ind og gøre mit bedste, siger Jesper Wulff Pedersen.

Han indkasserede et enkelt mål i den ordinære kamp og det samme i straffeslagskonkurrencen. Det blev afgørende, fordi Aalborg Pirates brændte alle sine tre forsøg.

- Det havde selvfølgelig været sjovt, hvis jeg havde kunnet bidrage til, at vi vandt, men igen manglede vi marginalerne. De scorede et rigtig godt mål, mens vi ramte stolpen to gange, sukker Jesper Wulff Pedersen.

Fredagens nederlag var det sjette af ligeså mange mulige til Esbjerg i denne sæson, men i Aalborg Pirates har de ikke opgivet håbet om revanche, når det til foråret gælder slutspillet i ligaen.

- Vi har nogle ting, vi skal have ryddet op i, men vi har fået nogle nye spillere ind, der vil gøre os bedre, så jeg er sikker på, at vi går en god fremtid i møde, siger Jesper Wulff Pedersen.