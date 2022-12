Finalfour glippede for uskarpe Mors-Thy

SKJERN:For første gang i tre sæsoner bliver pokalturneringens finalfour-stævne i Jyske Bank Boxen i Herning uden deltagelse af Mors-Thy Håndbold.

Nordvestjyderne måtte tirsdag aften se sig slået med 28-21 i Skjern i kvartfinalen i et opgør, hvor Mors-Thys offensive kvaler blev udslagsgivende.

Skjern Håndbold - Mors-Thy Håndbold 28-21 (15-10) Stillinger undervejs: 3-2, 7-3, 10-3, 12-7, 15-10 (pausestilling), 15-11, 17-11, 19-15, 22-17, 24-19

Topscorere, Skjern: Eivind Tangen 7 og Emil Bergholt 7

Mål, Mors-Thy: Axel Franzén 4, Frederik Bjerre 3, Mads Thymann 3, Kasper Lindgren 2, Nicolaj Spanggaard 2, Marcus Midtgaard 2, Magnus Norlyk 2, Mads Svane Knudsen 1, Lasse Pedersen 1, Victor Norlyk 1

Udvisninger: Skjern 1, Mors-Thy 2

Tilskuere: 2712 VIS MERE

Mors-Thy gav sig selv dårlige betingelser i Skjern, da man i første halvleg holdt en scoringspause på mere end 12 minutter.

Gæsterne fulgte med til 3-3 efter godt seks minutters spil, men så gik det galt. Offensivt havde Mors-Thy svært ved at komme til ordentlige chancer, og når man så kom det, stod Christoffer Bonde i vejen i Skjerns mål.

I den anden ende var den tidligere Mors-Thy-spiller Emil Bergholt ustyrlig på Skjerns streg, og Eivind Tangen var det samme på højre back, så hjemmeholdet bragte sig hurtigt foran 7-3.

Mors-Thy-træner Niels Agesen forsøgte at imødegå den udvikling ved at tage en timeout, men det hjalp ikke.

Mors-Thy brændte fortsat lystigt på Christoffer Bonde, der midtvejs i første halvleg havde opbygget en redningsprocent på 70. En af synderne var indskiftede Marcus Norrbrink, der nåede at tabe tre dueller med Skjern-målmanden, inden den svenske bagspiller blev flået ud igen.

Skjern kom foran 10-3, inden Mors-Thy fik stoppet måltørken. Løsningen var at spille syv mod seks, og gæsterne fik lidt nyt liv igen med tre scoringer i træk.

Nærmere end fire mål kom Mors-Thy dog ikke, inden Eivind Tangen med endnu et brag af et langskud sendte hjemmeholdet til pause foran 15-10.

Skjern-målmand Christoffer Bonde stod gang på gang i vejen på Mors-Thys afslutninger. Foto: Martél Andersen

Fra anden halvlegs start havde Svend Rughave erstattet Rasmus Henriksen i Mors-Thys mål, og Rughave, der først for nylig er vendt tilbage efter en langvarig skade, begyndte fremragende med redninger på de første fem afslutninger, men offensivt haltede det stadig for gæsterne.

Topscorer Frederik Bjerre brændte for anden gang et straffekast, og sammen med et par angrebsfejl betød det, at Mors-Thy stadig ikke kunne komme nærmere end fire mål.

10 minutter inde i anden halvleg havde Mors-Thy blot scoret en enkelt gang, og så havde Skjern trods den velspillende Rughave øget føringen til 17-11.

Mors-Thy havde i den følgende periode dog atter god succes med at spille syv mod seks, og gæsterne fik arbejdet sig ned på minus fire igen, da Axel Franzén med et kvarter tilbage reducerede til 15-19. Samme Franzén gjorde det kort efter også til 16-19.

Så scorede Skjern dog tre gange i træk, og så troede man, at al håb var ude for Mors-Thy. Nu var det imidlertid gæsternes tur til at score tre gange i træk, så med små otte minutter tilbage var forskellen igen nede på tre mål.

To mål i træk fra Skjern afgjorde dog kampen, og dermed er det vestjyderne, der til foråret kan se frem til at skulle til Herning.

Også Bjerringbro-Silkeborg sikrede sig tirsdag adgang til finalfour. Onsdag kan Aalborg Håndbold gøre dem selskab, hvis det bliver til en sejr ude over GOG. Den sidste kvartfinale står mellem Ribe-Esbjerg og Skanderborg-Aarhus.

Skjern-Mors-Thy